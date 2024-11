Jorge Macri ante empresarios: "Hoy en día, invertir y generar empleo es para patriotas"

En este sentido, el máximo mandatario porteño afirmó que no solo se vive un cambio de rumbo económico, sino también una transformación cultural: "Es absolutamente imprescindible cambiar culturalmente un hecho que nos dejan muchos años de perseguir el éxito del privado. Casi un resentimiento permanente. El pais necesita no solo que les vaya bien, la Ciudad necesita que no solo les vaya bien, sino que como cultura tenemos que recuperar el festejar el éxito del otro, y particularmente el éxito del privado, y no perseguirlo por exitoso, sino festejar y aprender de ese éxito".