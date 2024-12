José Luis Espert: "Como no va a haber extraordinarias, no va a haber Presupuesto"

El diputado libertario negó que el Gobierno no quiera tratar la ley de Presupuesto y apuntó contra los gobernadores.

El diputado libertario y presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, habló este jueves sobre lo que puede pasar con la ley clave para el año que viene. "Como no va a haber extraordinarias , no va a haber Presupuesto" , afirmó.

Por falta de consenso con la oposición dialoguista, el Gobierno no convocó hasta ahora a Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Nación, y, de no hacerlo, la ley de Presupuesto 2025 no se trataría en lo que queda de este año. De esta manera se volvería a prorrogar el último votado en 2023.