Paro de colectivos: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con la UTA

Desde el Gobierno informaron a Ámbito que esta disposición también impediría que la UTA pare el próximo 10 de abril, el día del paro general convocado por la CGT. El gremio ya había confirmado que participaría de esta protesta "porque no se sostiene más la falacia oficial con respecto a una inflación que no existe".

Paro de colectivos: continuarán las negociaciones entre la UTA y las cámaras empresarias por una suba de salarios

La medida de fuerza había sido confirmada este miércoles por la UTA en el marco de un nuevo reclamo salarial.

"Informamos que en atención a la negativa empresaria a realizar algún ofrecimiento de incremento salarial, se ha dispuesto un paro de 24 horas para el día viernes 28 de marzo, a partir de las 00 HS", habían anunciado en un comunicado.

El paro fue ratificado luego de una reunión virtual entre representantes de la UTA y de las cámaras empresarias que no llegó a buen puerto. El sindicato apuntó contra "la intransigencia empresaria" y aseguró que "no les interesa dejar a 9.000.000 pasajeros varados. Nuestros empleadores no pueden ni deben desentenderse de su responsabilidad".

La medida de fuerza había sido anunciada previamente por el titular de la UTA, Roberto Fernández, luego de que la Secretaría de Transporte decidiera no otorgar ningún aumento hasta junio. “Los funcionarios de Transporte se esconden y nos llevan a un conflicto, sin resolver la estructura de costos y, con ella, el incremento salarial”, denunciaron en un comunicado anterior.