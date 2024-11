José Luis Espert: "Los gobernadores son como Franco Colapinto, rápidos para reclamar"

A su vez, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda apuntó: “Te reclaman la deuda que Nación tiene por las cajas , por el consenso fiscal pero de la parva de deudas que tienen con la Nación no dicen nada . Si me reclamás la deuda, permitime que te reclame la mía”, dijo en diálogo con LN+.

“Si estas pagando a los jubilados algo que no podés pagar... entiendo que la Nación te haya dicho ‘durante algún tiempo te acompaño’, pero ya despues no te puedo acompañar y eso es razonable. Además, tengamos una ley de coparticipación donde cada provincia se lleve lo que el corresponde, que no haya ningún subsidio cruzado y chau”, concluyó el diputado.