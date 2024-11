Presupuesto 2025: Javier Milei enfría la mesa de los gobernadores

Gobernadores amotinados

La Libertad Avanza no conseguía las firmas de sus aliados del PRO y la UCR ante el rechazo de sus gobernadores a apoyar el dictamen del oficialismo que no incluía los fondos por coparticipación, las deudas a las cajas jubilatorias provinciales no transferidas y la coparticipación del impuesto al combustible, entre otros ítems.