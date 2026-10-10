Eduardo Duhalde reveló que EEUU planificaba un golpe de Estado para derrocarlo en 2002 + Agregar ámbito en









Así lo afirmó el expresidente, en una entrevista exclusiva para Ámbito que se podrá leer completa en una edición especial impresa por el 50° aniversario de la inauguración del diario.

Eduardo Duhalde al asumir la Presidencia de la Nación, el 2 de enero del 2002.

Vigente en su actividad política, Eduardo Duhalde no sólo es una palabra autorizada por experiencia, sino por haber sido protagonista de uno de los momentos más complejos de la institucionalidad con la recuperación democrática. Asumió en enero del 2002, tras la salida de cuatro presidentes consecutivos en una semana, y logró traspasar el mando luego de un llamado a elecciones. Sin embargo, su gestión no estuvo exenta de complejidades y aseguró haber sido informado de un intento de derrocamiento a meses del inicio de su Gobierno.

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La declaración del expresidente se dio en una entrevista realizada en exclusiva por Ámbito Financiero que prepara una edición empresa especial por el 50° aniversario del lanzamiento del diario. El dirigente justicialista repasaba los desafíos de su gestión y las confrontaciones del sector financiero. "Cuando tuve que decidir el tema de la convertibilidad, le pedí al que había sido mi ministro de Economía de la provincia, Remes Lenicov, que asumiera el cargo nacional y que trabajara para ver cómo se salía de ese sistema. Él estaba capacitado en grado sumo", explicó.

Tras ello, admitió que "en un momento tuve que pedirle que dejara el cargo, porque el embajador de Estados Unidos me mandó a decir, con el oficial principal de la Embajada, que estaban preparando un golpe de Estado para derrocarme", relató.

La entrevista completa se podrá leer en una edición especial que se lanzará en diciembre del 2026, cuando se cumpla medio siglo de la primera edición del diario Ámbito Financiero, por iniciativa de Julio Ramos junto a un grupo de cinco socios: Osvaldo Granados, Juan Carlos Voievdca, Rodolfo Arias, Leopoldo Melo Posse y Carlos Balaña.

El especial Ámbito Financiero 50 aniversario es una edición en papel de alto gramaje y a color con un resumen de los últimos 50 años de la Argentina con la mirada de Ámbito.