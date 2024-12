Karina Milei lanzó La Libertad Avanza en Misiones: "Nuestro objetivo es llenar el Congreso con personas que defiendan la libertad"

Karina Milei en Misiones junto a Martín Menem y Adrián Núñez, referente de la LLA an la provincia.

"La libertad no es gratis, se construye con esfuerzo, ideas claras y trabajo conjunto. Ver el compromiso de tantos jóvenes y militantes aquí en Misiones nos da la certeza de que estamos en el camino correcto" , destacó.

En relación al futuro, subrayó la importancia de la presencia nacional del partido: "Estamos viajando por todo el país porque necesitamos estar en cada rincón de la Argentina. Nuestro objetivo es llenar el Congreso con personas que defiendan las ideas de la libertad y que combatan a la casta. El presidente es un ejemplo de que creer en lo que hacemos nos lleva a buen puerto."

A su vez, Martín Menem destacó la importancia de que en el primer año de trabajo nacional del espacio se haya logrado conseguir la representación distrital del partido político en 20 provincias, la última de ellas Misiones, dónde este jueves la Justicia Electoral avaló la creación del espacio. "Nos faltan cuatro provincias para completar la presencia en todo el país", indicó el dirigente.

"Cuando comenzamos a armar este partido éramos cinco personas sentadas en una mesa. Hoy, en cada provincia, esas cinco personas se han convertido en 30. Quiero agradecer especialmente a Karina Milei, porque sin su esfuerzo Javier Milei no habría llegado a la Presidencia. No me canso de decirlo: nada de esto sería posible sin ella", agregó.

Menem también llamó a la cautela y al compromiso continuo: "No se puede terminar con 25 años de inercia en solo doce meses. Tenemos que seguir trabajando, duplicando los esfuerzos para hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Vayamos por más y no perdamos el miedo. Del otro lado están esperando que discutamos y nos equivoquemos. Nuestra tarea es mantenernos unidos y avanzar."

Por su parte, Adrián Núñez, referente de LLA en Misiones, compartió una reflexión personal sobre su camino en el partido: "Quiero agradecer particularmente a Karina y a Martín por venir a convalidar este esfuerzo. Esta historia comenzó cuando vi a Javier Milei hablar sobre bajar impuestos y correr al Estado del ámbito privado, algo que siempre pensé necesario. Con el tiempo me acerqué a Martín Menem y comenzamos a trabajar, y hoy, con compromiso y convicción, estamos transformando la realidad de Misiones. Estamos ante una oportunidad histórica de abrazar las ideas de la libertad y llevarlas a cada rincón de nuestra provincia".

El acto en Misiones fue el cierre de una gira que llevó a las autoridades de LLA a recorrer provincias como Salta, Neuquén, Córdoba, Chaco y Corrientes, entre otras, con el objetivo de consolidar la estructura partidaria en todo el territorio nacional.