Legislatura porteña: el oficialismo sancionó la nueva ley de Enfermería, pese al rechazo del peronismo

Con 27 votos a favor, principalmente provenientes de las bancadas de Vamos por Más , parte de la UCR, La Libertad Avanza y los espacios liberales, la legislatura aprobó el proyecto de Juan Facundo del Gaiso que propone crear un nuevo régimen que abarque exclusivamente a los enfermeros y enfermeras, quienes actualmente son considerados empleados administrativos. Unos 26 legisladores se pronunciaron en contra (UP, FIT, Confianza Pública), mientras que hubo 7 abstenciones clave, reunidas en torno al radicalismo.

El legislador del PRO, Claudio Romero, afirmó que el proyecto del oficialismo plantea “mejoras” ya que “defiende la jerarquización de la enfermería en su conjunto” al plantear “un régimen propio como tienen los médicos profesionales y los policías”. “Este estatuto no solo mejora las condiciones laborales y salariales, sino que otorga a todo el conjunto de la enfermería un ascenso a tener un estatuto propio”, destacó.

“Creo que es un acto de justicia para quienes desempeñan este rol tan esencial en el sistema de salud”, dijo y afirmó que se estará cumpliendo con la “equidad” en la profesión porque hoy conviven en el mismo sistema, con distintos tipos de capacitación inicial, tres subgrupos: auxiliares, técnicos y licenciados. “Con un marco normativo único, entendemos que, con los mismos derechos, reglas y desarrollo, evitamos que ante una misma tarea haya regímenes disimiles y tratos distintos”.

Al desgranar el dictamen de mayoría, Romero mencionó la eliminación de desempeño como evaluación para la promoción de grado, dado que dependerá de la capacidad de cada profesional, siendo solo un sumario el que podría hacer perder la estabilidad del trabajador. Además, afirmó que se mejorará la propuesta salarial y que los concursos para cargos serán “abiertos y públicos”.

Legislatura porteña: el oficialismo avanzó con el proyecto propio, pese al reclamo de los enfermeros

Dentro del recinto, las enfermeras y enfermeros que acudieron a la sesión en representación del colectivo de trabajadores, respondieron a la propuesta del oficialismo con un resonante cántico desde los balcones: “Inclusión, inclusión, inclusión”, en alusión a que se vote el ingreso a la ley 6.035 como ocurre con médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos, y otras 20 carreras profesionales.

No vamos a parar hasta lograr nuestra inclusión. Lo decimos en el recinto y en las calles!#EnfermeriaESProfesional pic.twitter.com/Dll3jDZepL — Asociación de Licenciados en Enfermería (@LicenciadosEn) November 28, 2024

“Esta ley es producto del consenso”, defendió Marina Kienast, legisladora del Frente Liberal Republicano. “Se reconoció la condición de profesionales de la salud, se reduce la cantidad de años para ascender y se reduce la cantidad de años exigidos dentro de cada tramo”, sintetizó.

Maia Daier, diputada de Unión por la Patria, adelantó el voto negativo del bloque y defendió el dictamen de minoría firmado por el peronismo, la izquierda y Confianza Pública. “Voy a adelantar el voto negativo de mi bloque”, dijo respecto a la discusión sobre el proyecto oficialista. “Creemos que es insuficiente” porque al no incorporarlos a la ley 6035 “los aparta de la carrera profesional” y los separa “en equipo médico de primera y de segunda”. “No los podemos discriminar. Tiene que ser un solo sistema de salud, el equipo de salud es único”, dijo.

“Es una pelea histórica de los enfermeros y enfermeras en la Ciudad que ha transitado por muchas instancias y que han sufrido en carne propia la represión en la puerta de la Legislatura. Desde el momento en que se formuló la 6035 tiene un elemento de injusticia muy grande que fue la no inclusión del grupo”, recordó Berenice Iañez de UP, y pidió a los demás legisladores que acompañen el dictamen de minoría, que finalmente no se trató, el cual contaba con el acompañamiento de los trabajadores de salud.

A su turno, Cele Fierro, del MST en el Frente de Izquierda, remarcó que “hace seis años que esta Legislatura votó en contra de la enfermería” y “hoy estamos acá porque ellos dieron esta lucha para que de una vez por todas sean reconocidos por lo que son: profesionales”. “Este proyecto mantiene la discriminación”, apuntó sobre el dictamen del oficialismo.

Se estima que en el sistema público local hay un total de 11 mil enfermeros: seis mil egresados de tecnicaturas y cinco mil graduados de licenciaturas. Desde 2018 rige la ley 6.035, sancionada durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que reformó el sistema de salud y abrió una grieta laboral: se los excluyó del listado de las 24 profesiones de salud que integran médicos, bioquímicos, farmacéuticos, odontólogos, entre otros y pasó a considerarlos como empleados administrativos.

El cambio golpeó a los trabajadores tanto en el cálculo salarial como en las horas de trabajo. Desde entonces, las gremiales iniciaron una pelea que ya lleva seis años para que perciban beneficios similares a los que recibe un médico y, por lo tanto, se los incluya en la carrera profesional. La Justicia respaldó en distintas instancias las presentaciones, pero el gobierno porteño apeló en cada una de las instancias.

Mercedes Trimarchi, representante de Izquierda Socialista en el FIT, consideró que los cambios implementados en aquel entonces no solo constituyeron “una discriminación sino un robo salarial” porque implicó que perdieran la mitad de sus ingresos, en comparación a lo que hubieran percibido si se los ingresaba al listado de carrera profesional.

Trimarchi aprovechó para mencionar la movilización de enfermeros y enfermeras presente en las afueras del Palacio Legislativo, en el contexto de un paro para reclamar que se decida la inclusión a la ley 6035. “Están esperando que en el día de hoy se termine con tanta injusticia”, señaló y aclaró que si se avanza en el reconocimiento “va a hacer que más trabajadores estudien la carrera, mejorando el sistema en su conjunto”.

“No voy a evitar los subterfugios. Se han dicho mentiras hoy acá. El proyecto del oficialismo viene a mantener la discriminación de los enfermeros y enfermeras y a mantener una política de superexplotación salarial y laboral. Es eso. No es otra cosa”, añadió Gabriel Solano, del Partido Obrero en el FIT. Y le propuso al ministro de Salud, Fernán Quirós, llevar los dos proyectos a los hospitales y poner una urna: “Adivinen cuál ganaría. No hay la menor duda”.

Luego disparó mención pesada contra los legisladores que “negociaron” su voto para acompañar al oficialismo: “No estoy dispuesto a entender al que me dijo que si no vota lo que quiere Jorge Macri lo echan de su cargo. Echate y búscate un trabajo honesto. Andá a laburar”. Y denunció un acuerdo a cambio del tratamiento de otro proyecto sobre apuestas online: “¿Vamos a determinar que la política de salud se rija por alguien que tiene un bingo?”.

Previo a la votación, la legisladora de Confianza Pública, Graciela Ocaña, destacó que se está abordando un tema “muy importante” y “sensible” para la Ciudad. “La enfermería es un recurso crítico en Argentina y en el mundo. No puede hablarse de salud sin los enfermeros. Esta ley busca jerarquizarlos”, resaltó sobre el dictamen de minoría y reclamó la inclusión en la ley 6035.

El dictamen del peronismo, el FIT y Confianza Pública contaba con el respaldo de los enfermeros, dado que preveía subsanar un reclamo del sector mediante su incorporación a la ley 6.035. En sus fundamentos, señalaba: "La incorporación de la Licenciatura en Enfermería al régimen de la Ley 6.035 significará reconocer la jerarquía legal, laboral y salarial que corresponde a los profesionales de la enfermería en condiciones de igualdad con el resto de los profesionales del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Su inclusión en el nuevo marco tenía por objetivo reducir la jornada laboral para evitar las cargas extenuantes y equipararlas con las de los profesionales de la salud, además de una mejora salarial y el acceso a capacitaciones que suponen seis horas semanales, algo que les permitiría mejorar el nivel profesional y, correlativamente, contribuiría al bienestar del personal. Desde las bancadas opositoras aseguran que la aprobación del proyecto puede derivar en una judicialización.