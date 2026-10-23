$LIBRA: la oposición cuestionó el sobreseimiento de Javier Milei y denunció impunidad judicial

Dirigentes de la oposición criticaron el fallo que benefició al Presidente, a su hermana y al resto de los imputados. Apuntaron contra el fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, y cuestionaron el apartamiento de las querellas.

Dirigentes de la oposición cuestionaron el sobreseimiento de Javier Milei y los demás imputados en la causa $LIBRA y reclamaron explicaciones sobre la investigación.

El sobreseimiento de Javier Milei, su hermana Karina Milei y el resto de los imputados en la causa $LIBRA generó fuertes críticas de dirigentes opositores, que denunciaron "impunidad" y cuestionaron el accionar de la Justicia.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro , de la Coalición Cívica-ARI y presidente de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA en la Cámara de Diputados, afirmó que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano “acaban de dar impunidad a Milei, su hermana y a todos los involucrados en la estafa”.

Ferraro cuestionó que la causa se haya cerrado sin que ninguna persona fuera convocada a prestar declaración indagatoria. También denunció que se descartaron pruebas y se trabó el avance de la investigación.

“Está claro que estamos frente a una operación judicial planificada para el encubrimiento y la impunidad”, sostuvo. Además, reclamó explicaciones sobre las reuniones de los promotores de $LIBRA en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, las transacciones con criptomonedas antes y después de esos encuentros y los llamados que mencionó en su publicación . “Este fallo es una vergüenza” , concluyó.

El legislador provincial por Córdoba y exintegrante de la comisión investigadora Oscar Agost Carreño también cuestionó los fundamentos de la resolución. Señaló que el fallo reconoce limitaciones en la investigación y pruebas que no pudieron completarse, pero concluye que los hechos no constituyen delito.

$LIBRA : Estamos ante una clara operación judicial planificada de encubrimiento e impunidad para Milei y todos los organizadores de la estafa. pic.twitter.com/zLusGGekWB

“Aceptar el riesgo de que una inversión caiga no significa aceptar un engaño sobre su finalidad o funcionamiento”, planteó. Y advirtió: “El curioso sobreseimiento no reemplaza las explicaciones que el Presidente les debe a los argentinos”.

Por su parte, el diputado nacional y dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, sostuvo que el fallo es “una prueba más de la impunidad obscena del poder que reina en este país gracias a la mafia judicial”. Además, apuntó contra el apartamiento de las querellas que impulsaban la investigación y cuestionó que el pedido de sobreseimiento haya sido presentado por el fiscal Eduardo Taiano.

“Una vez que nos sacaron de encima, tuvieron vía libre para consumar su maniobra y garantizar la impunidad de Milei y su séquito de estafadores”, escribió en X. Y agregó: “Son la casta más rancia y servil al poder”.

El sobreseimiento de los Milei y de toda la caterva de estafadores de la causa $LIBRA es una prueba más de la impunidad obscena del poder que reina en este país gracias a la mafia judicial.

Se les ven los hilos: primero se encargaron de sacar del medio a las querellas que… — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 23, 2026

En tanto, la diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva, también denunció que “la impunidad es total”. En su publicación, cuestionó la demora en la investigación, el apartamiento de las querellas y la designación de la esposa del juez Martínez de Giorgi en un cargo judicial.

“Podrán haber zafado de esta estafa Milei y su hermana, pero no van a zafar de seguir estafando a los argentinos”, afirmó.

El próximo Presidente tiene un primer desafío: terminar con la MAFIA JUDICIAL. — Sabrina Selva (@SabriSelva) October 23, 2026

Por último, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, cuestionó que Taiano haya solicitado el sobreseimiento de los imputados. “Los imputados no necesitaron que la defensa pidiera el sobreseimiento de ellos y sus socios, para eso estaba el servilismo impune de Comodoro Py”, escribió.

Frade también apuntó contra el apartamiento de los querellantes y concluyó: “Algún día tendrán que pagar por tanto daño”.