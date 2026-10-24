Malvinas: The Telegraph afirmó que Benjamín Netanyahu autorizó apoyo para la Argentina y Javier Milei lo festejó + Agregar ámbito en









Lo publicó el medio británico. Para el Gobierno es un apoyo internacional importante que nace de la diplomacia desplegada desde que asumió, con preponderancia a las relaciones con movimientos de derecha en diferentes países.

Milei y Netanyahu son aliados y Argentina suele acompañar a Israel en cada conflicto.

En medio de las tensiones con Inglaterra por la soberanía de Malvinas, el gobierno argentino consiguió un apoyo internacional que considera clave. Según publicó este sábado el medio británico The Telegraph, el primer ministro Benjamin Netanyahu, ordenó apoyar la apertura de negociaciones directas con el Reino Unido. El presidente Javier Milei celebró la novedad en sus redes sociales con un posteo que dice "MAGA!", en referencia al movimiento internacional de derecha del que participan ambos mandatarios.

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The Telegraph reveló este sábado que Netanyahu ordenó cambiar la postura oficial de Israel sobre la soberanía de las Islas Malvinas y acompañar el pedido de Argentina de abrir negociaciones directas con Inglaterra. No es un cambio radical, pero lo suficiente para presionar a Inglaterra, quien se niega a discutir el tema y se ampara en un referendum de los isleños en favor de pertenecer en el Reino Unido.

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, pidió negociaciones directas entre el Reino Unido y Argentina en una sesión de la ONU celebrada hace unos días. Esa postura se extendería a toda la diplomacia israelí. “Israel reconoce la importancia que el público argentino otorga a este tema, así como sus esfuerzos continuos a través de canales diplomáticos y de conformidad con los principios del derecho internacional”, afirmó.

Milei lo celebró pero Israel lo negó El presidente Javier Milei se hizo eco de la noticia y lo celebró en sus redes sociales. Compartió un posteo del medio israelí The Jerusalem Post con la palabra "MAGA!", en referencia a la frase que adaptó de su par estadounidense Donald Trump que significa "Make América Great Again".

Para el Gobierno significaría un apoyo importante y una reivindicación de su política diplomática, centrada en los vínculos con la derecha internacional, donde Trump y Netanyahu son figuras preponderantes y aliados de Milei.

A pesar del festejo de Milei, Israel salió a desmentir la noticia. El portavoz de la embajada de Israel en el Reino Unido, Alex Gandler, negó que Netanyahu hubiera dado alguna orden para modificar la postura de Israel. En X escribió que “No existe tal directiva”. MAGA! https://t.co/L65nId3DYt — Javier Milei (@JMilei) October 24, 2026 Noticia en desarrollo-