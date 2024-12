Manuel Adorni reveló el inesperado lugar dónde conoció a Javier Milei

"A Milei lo conocí en C5N, en el programa del 'Gato' Sylvestre. Nos pusieron a batallar con los piqueteros. Nos tocó juntos en el panel, pero Javier se fue un bloque antes, entonces no llegué a saludarlo", le contó el funcionario de Casa Rosada al periodista Lautaro Maislin.

“A ciencia cierta no lo conocí en el programa sino que cuando terminé le escribí un mensaje por privado y tuvo la deferencia de llamarme y ahí nos hicimos amigos”, contó sobre los inicios de la amistad entre ambos.

En otro tramo de la nota, Adorni aseguró que "la relación con la prensa es fabulosa", aunque aclaró que "hay algunos periodistas que han mentido y el Presidente considera que hay que salir a rebatirlos con toda la fuerza".

Además, sobre su labor, el vocero afirmó que no se considera un político: "Odio la política. Nunca fui un político, no me considero que lo sea hoy y espero no serlo el día de mañana".

Manuel Adorni habló del rol de Cristina Kirchner y Mauricio Macri

Durante otro pasaje de la entrevista, el vocero presidencial se refirió a los expresidentes, Cristina Kirchner y Mauricio Macri - a quiénes definió como las dos figuras más importantes de la política "de los últimos 20 años" - y opinó sobre su posición actual en la política argentina.

"Hay como una fantasía de que nosotros queremos polarizar con Cristina, y nosotros no queremos polarizar con nadie. ¿Por qué iríamos a polarizar con Cristina que es la que más intención de votos tiene en el espacio opositor?", reflexionó el vocero respecto de la presidenta del Partido Justicialista (PJ). Luego sentenció: "Me da lo mismo que Cristina sea candidata. Si se quiere presentar y la ley se lo permite, está en todo su derecho a hacerlo. No nos importa lo que hacen los demás. No nos importaba antes y no nos importa hoy".

Cristina Macri

Por otro lado, sobre el líder del PRO Adorni aseguró que es "es amigo del Presidente" y, si bien "cada tanto comen milanesa juntos", el vocero desligó totalmente a Macri del Gobierno y aseguró que "no es decisivo en la toma de decisiones". "El PRO ha colaborado permanentemente con nosotros. En el Congreso hemos trabajado juntos. El Presidente y Mauricio Macri tienen muy buena relación. Si no se juntan hace tiempo es por cuestiones de agenda", recoció Adorni.