Manuel Adorni aseguró que asumirá como legislador y no descarta competir por la jefatura de Gobierno en 2027

El vocero presidencial y flamante candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, aseguró que seguirá en su cargo hasta el 9 de diciembre y luego asumirá en la legislatura en caso de ser electo el 18 de mayo. Además no descartó competir para la jefatura de Gobierno porteño en dos años. "Voy a estar en donde el presidente me necesite", resaltó.

A menos de dos meses de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, y tras la confirmación de su candidatura, el vocero presidencial detalló los motivos detrás de la decisión del oficialismo de, finalmente, competir con su propio espacio y dejar de lado una posible alianza con el PRO en la Ciudad . "Por supuesto que el enemigo son las ideas de izquierda y kirchneristas . Pero en la Ciudad, lo cierto es que nosotros no compartimos agenda con el PRO . Y eso no implica más que nosotros tenemos que defender nuestras ideas y tratar de aplicar nuestras ideas y esto no significa que sean enemigos", detalló.

adorni lista caba.png Manuel Adorni encabezará la lista de candidatos de LLA en la Ciudad de Buenos Aires.

A pesar de sus críticas, Adorni se diferenció de otros candidatos - como el exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta - y aseguró que desde su espacio "nadie dice que la Ciudad esta rota" sino que apuntan al modelo de gestión de recursos: "Yo no te voy a decir que la ciudad tiene olor a pis porque no creo que sea así, pero si que hay un modelo obsoleto, un modelo de manejo de recursos que se terminó y tiene que modificarse". A pesar de sus críticas a la agenda de Jorge Macri, el vocero presidencial destacó que ellos se presentan como espacio para "legislar" ya que tienen "en claro que la Ciudad la gestiona Jorge Macri y su equipo". "Nosotros no vamos a gestionar la ciudad al menos hasta 2027", sentenció.

Por último, sobre las críticas del expresidente Mauricio Macri, Adorni respondió: "Lo que dice el presidente Macri, nosotros acompañamos idea, no acompañamos momentos o figuras". Y luego agregó: "Cuando la agenda no es la misma, vos no podés forzar ir juntos".

"El PRO a nivel nacional ha acompañado ideas de La Libertad, como la ley bases y tantas otras cosas que ha acompañado el espacio que representa el expresidente Macri. Y la ciudad tiene una agenda que no condice con las ideas de la libertad. No tenemos porque acompañar esa agenda", explicó Adorni sobre las diferencias actuales entre ambos espacios.

En este sentido, el vocero presidencial ejemplificó: "No llegar a votar todos los espacios un RIGI local, o una adhesión al blanqueo, o una ley bases, nos frustra. Nos damos cuenta que hay una agenda mas cercana a ideas de izquierda o comunistas que efectivamente a las ideas de la libertad".

Mauricio Macri volvió a cargar contra Karina Milei y cuestionó el tipo de cambio

Una vez más, el expresidente Macri apuntó contra la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, al cuestionar su "obsesión" de ir contra el PRO. Las acusaciones del líder del PRO se dan tras el fracaso en la conformación de un frente electoral conjunto en la Ciudad y en medio de las negociaciones en la provincia de Buenos Aires.

Macri lamentó que, pese a una sintonía entre ambos partidos, no haya habido un acuerdo entre el oficialismo y el PRO, y apuntó directamente al "triangulo de hierro de su entorno" como el responsable de que esto suceda.

"Yo he tenido conversaciones varias veces" con Milei, dijo Macri, en las que hablaron de "soñar juntos un proyecto de país, que él llamo 1870, por el comienzo de la época de oro liberal, para unir fuerzas y, claramente, su círculo, su triángulo de hierro es el que ha dicho que no".

En ese sentido, afirmó no creer "que el Presidente sea un mentiroso", pero explicó que en sus conversaciones, Milei le "decía que sí, que le parecía fantástico" trabajar juntos, pero "nada de eso sucedió, y de un proyecto de país hemos terminado en un proyecto de poder".

Más tarde, en una entrevista con LN+, cuestionó: “¿Hubo alguna vez algún partido que no siendo gobierno haya hecho lo que hizo el PRO durante este año y medio por el oficialismo actual? No existe en la historia. No solo apoyamos públicamente en la segunda vuelta y fiscalizamos. Después, las cinco veces que estuvieron al borde que los orcos quisieran tumbar el Gobierno y el plan económico, el Pro fue el que sacó las papas del fuego. No solo porque votó, sino porque los muy buenos diputados que tenemos se ocuparon de la labor en las comisiones y en el recinto mientras los de ellos se tiraban agua, megáfonos, se agarraban a piñas”.

Sobre la disputa entre ambos partidos, Macri analizó: “Es muy complejo de entender este tipo de actitudes. Todos los noticieros dicen que La Libertad Avanza va por el PRO. El adversario es el kirchnerismo, el populismo. Nosotros hemos aguantado en la Ciudad, la hemos transformado, modernizado con infraestructura del siglo XXI. Todo eso lo hemos hecho acá. Y de golpe la prioridad (para el Gobierno) es el Pro en la Ciudad, que la Ciudad destaca por sobre todas los lugares donde ha gobernado el populismo en la Argentina. ¿No sería más una prioridad La Rioja por los Menem? No es justo”, acusó.

Consultado sobre si el dólar está atrasado, respondió: "Esto se arregla bajando impuestos o teniendo otro tipo de cambio. Ellos (por el Gobierno) dicen van a bajar impuestos, el tema es que hoy la falta de un superávit fiscal más cómodo hace que todavía no se puedan bajar los impuestos entonces ahí estamos trabados".

"Con estos impuestos es muy difícil crecer y producir", puntualizó y dijo que un acuerdo con el FMI "es necesario" y lo consideró como "un granito de arena más para reconquistar la confianza" en la Argentina.