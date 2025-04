Muerte de Val Kilmer: Michael Mann, Francis Ford Coppola y más despiden al actor

Embed - Josh Brolin on Instagram: "See ya, pal. I'm going to miss you. You were a smart, challenging, brave, uber-creative firecracker. There's not a lot left of those. I hope to see you up there in the heavens when I eventually get there. Until then, amazing memories, lovely thoughts. #valkilmer #marktwain" View this post on Instagram A post shared by Josh Brolin (@joshbrolin)

En una publicación de Instagram, Francis Ford Coppola, quien trabajó con Kilmer en Twixt , escribió: "Val Kilmer era el actor más talentoso en la preparatoria, y ese talento no hizo más que crecer a lo largo de su vida. Fue una persona maravillosa con quien trabajar y un placer conocerlo; siempre lo recordaré".

El autor estadounidense Don Winslow escribió en X: "Descansa en paz, Val Kilmer. Un actor brillante y una buena persona".

Industrial Light & Magic publicó en sus hilos de Instagram: "Nos entristece profundamente saber del fallecimiento de nuestro amigo y colega, Val Kilmer. Con sus memorables papeles como Madmartigan, Iceman, Doc Holliday y Jim Morrison, Val se consolidó como uno de los grandes. Lo extrañaremos profundamente y acompañamos a su familia en estos momentos".

El actor Josh Gad le rindió homenaje en Instagram: "QEPD Val Kilmer. Gracias por definir tantas películas de mi infancia. Fuiste un auténtico ícono".

Matthew Modine publicó en X: "Descanse en paz, Val Kilmer. Si no hubiera sido por nuestro encuentro casual en The Source en 1985, quizá nunca me habrían elegido para Full Metal Jacket. Gracias, Val".

La actriz Jennifer Tilly compartió su experiencia con Val Kilmer durante una audición para The Doors.

Ella escribió: “Hace mucho tiempo, estaba audicionando para la película 'The Doors'. Fue como una especie de convocatoria. Juntaron a los posibles Jims con las posibles Pamelas. Y ellos iban detrás, así que salimos de la oficina de casting, sentados en el porche, el césped y la entrada. De repente, un descapotable de los sesenta llegó chirriando, con la música de The Doors a todo volumen. Y un tipo saltó y entró: tenía el pelo alborotado, estaba descalzo, sin camisa y solo llevaba un par de pantalones de cuero ajustados. Todos nos miramos como... ¿Quién es este tipo? Estábamos más que un poco impactados por la pura audacia de su entrada. Bueno, por supuesto que era Val Kilmer y desde ese minuto, nadie más tuvo una oportunidad. Rip King”.

Las películas más destacadas en la carrera de Val Kilmer

El papel que dio el salto a la fama a Kilmer llegó como el teniente Tom "Iceman" Kazansky, junto a Tom Cruise, en Top Gun (1986). A esta le siguió la película de fantasía Willow (1988). Su gran oportunidad como protagonista llegó con su interpretación, contoneándose y vestido de cuero, de Jim Morrison en The Doors, de Oliver Stone.

Tras su interpretación de Morrison, Kilmer optó por papeles coprotagonistas que roban la atención en Tombstone (1993), True Romance (1993) y Heat (1995). Su siguiente papel protagónico llegó en Batman Forever (1995) de Joel Schumacher, que Kilmer inicialmente esperaba que fuera una versión radical del icónico superhéroe. Ese intento fracasó cuando Kilmer se dio cuenta de que pasaría gran parte de la película detrás de una máscara y envuelto en espuma.

La carrera de Kilmer tuvo un final conmovedor cuando repitió como Iceman en Top Gun: Maverick (2022). Su única escena junto a Cruise resultó impactante y le dio un giro emocional a la película.