Marcha Federal Universitaria: la UBA pidió identificar a los responsables de los incidentes y cumplir con el financiamiento

Su vicerrector expresó que "nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente". Así, aseguró que "los violentos no son parte de la universidad".

"Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos", indicó Yacobitti.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, se refirió a los incidentes de la quinta Marcha Federal Universitaria y aseguró que "la policía debería identificar" a los responsables, al tildarlos de "violentos". No obstante, los diferenció del resto de personas que marchó y recalcó la necesidad de que el Gobierno aplique la ley de Financiamiento Universitario .

Las palabras de Yacobitti circularon en X luego de repostear a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, quien compartió un video de los incidentes y expresó: "Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada".

Al respecto, Yacobitti retrucó: " Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario , son una minoría y la policía debería poder identificarlos".

El funcionario también compartió su postura en diálogo con TN, a quienes les detalló que una vez en menos de los disturbios se tuvo que ir del acto de cierre " porque recibimos gases abajo del escenario , donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes”.

Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos. https://t.co/E8noihSFmM

“Soy el primero en repudiar cualquier hecho de violencia pero lo que también digo es que la Policía fue ineficiente porque lo que tenía que hacer era identificar a los violentos”, agregó.

Sobre los hechos de violencia que se registraron en la marcha, señaló: “Siempre hay una minoría que va a protagonizar hechos de violencia y lo que pretenden con eso es manchar lo que fue una movilización gigantesca donde más de un millón de personas, no solo en Buenos Aires sino en todo el país”.

Marcha universitaria: el Gobierno denunció penalmente a los manifestantes por los incidentes frente al Congreso

El Gobierno denunció penalmente a los manifestantes que protagonizaron los incidentes registrados este jueves por la tarde durante la marcha federal universitaria, en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La presentación fue impulsada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad y contempla los cargos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y delito de daño agravado.

Según la presentación, los implicados actuaron deliberadamente con los rostros cubiertos para evitar ser identificados. El escrito sostiene que primero dañaron bienes públicos para obtener objetos contundentes y luego los arrojaron contra integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales que cumplían funciones en el lugar.

La jornada terminó con al menos 25 personas detenidas. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante.