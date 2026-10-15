Protestas y jornada clave en el Congreso EN VIVO: minuto a minuto de una jornada de alta conflictividad para el Gobierno

Reclamos sindicales, conflictos salariales, una nueva Marcha Federal Universitaria y una jornada clave en el Congreso. Todo eso enfrentará el gobierno de Javier Milei este jueves, en una jornada marcada por la conflictividad social en las calles y una sesión opositora que buscará avanzar con la prórroga a la Emergencia en Discapacidad y la derogación del DNU 70/23, en un debate que resurgió por la legislación sobre la compra de tierras argentinas a manos de extranjeros.
5° Marcha Federal Universitaria: quiénes se movilizan este jueves 15 de octubre, por qué y a quiénes alcanza la medida
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades suma un nuevo capítulo de tensión. Este jueves 15 de octubre, estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades de todo el país llevarán adelante la 5° Marcha Federal Universitaria en rechazo a las continuas apelaciones para congelar la aplicación de los fondos aprobados por el Poder Legislativo.
La medida se da luego de un freno judicial al Decreto 759/2025, con el que la Casa Rosada pretendía condicionar el presupuesto, y tras reclamos estudiantiles en la Secretaría de Educación que derivaron en denuncias por parte del Ministerio de Capital Humano. Desde el sector académico advierten que la falta de actualización salarial y de partidas presupuestarias pone en riesgo el funcionamiento básico de las casas de altos estudios.