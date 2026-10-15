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15 de octubre 2026 - 08:57

Protestas y jornada clave en el Congreso EN VIVO: minuto a minuto de una jornada de alta conflictividad para el Gobierno

marcha universitaria mariano fuchila drone 6
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El Gobierno afronta un jueves que estará signado por la 5ta Marcha Federal Universitaria, además de movilizaciones por reclamos sindicales y conflictos salariales. Además, el minuto a minuto de una jornada clave en el Congreso.

Reclamos sindicales, conflictos salariales, una nueva Marcha Federal Universitaria y una jornada clave en el Congreso. Todo eso enfrentará el gobierno de Javier Milei este jueves, en una jornada marcada por la conflictividad social en las calles y una sesión opositora que buscará avanzar con la prórroga a la Emergencia en Discapacidad y la derogación del DNU 70/23, en un debate que resurgió por la legislación sobre la compra de tierras argentinas a manos de extranjeros.

Sin Milei en el país, desde Balcarce 50 seguirán de cerca lo que pase en las calles, en una jornada que confluirán distintos reclamos.

En primer lugar, los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI llevan adelante un paro nacional de 96, que comenzó el martes pasado, y se extenderá hasta el viernes 16. A la par, ATE dio comienzo a una huelga que se extenderá por 24 horas y contará con una movilización al Congreso a partir de las 13:30.

El plato fuerte en las calles será la 5ta Marcha Federal Universitaria que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estará encabezada por la Universidad de Buenos Aires. Según dieron a a conocer, la concentración fue fijada a partir de las 13:00 en la Plaza Houssay para dirigirse a Plaza Congreso, donde a las 16 se realizará un acto central con la lectura de un documento unificado de la comunidad universitaria.

5° Marcha Federal Universitaria: quiénes se movilizan este jueves 15 de octubre, por qué y a quiénes alcanza la medida

La nueva Marcha Federal Universitaria busca la aplicaci&oacute;n efectiva de la ley votada en el Congreso y ratificada por la Justicia.

La nueva Marcha Federal Universitaria busca la aplicación efectiva de la ley votada en el Congreso y ratificada por la Justicia.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades suma un nuevo capítulo de tensión. Este jueves 15 de octubre, estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades de todo el país llevarán adelante la 5° Marcha Federal Universitaria en rechazo a las continuas apelaciones para congelar la aplicación de los fondos aprobados por el Poder Legislativo.

La medida se da luego de un freno judicial al Decreto 759/2025, con el que la Casa Rosada pretendía condicionar el presupuesto, y tras reclamos estudiantiles en la Secretaría de Educación que derivaron en denuncias por parte del Ministerio de Capital Humano. Desde el sector académico advierten que la falta de actualización salarial y de partidas presupuestarias pone en riesgo el funcionamiento básico de las casas de altos estudios.

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La oposición pone a prueba a los aliados de Javier Milei en una sesión con quórum incierto

Por Déborah de Urieta

La oposici&oacute;n apuntar&aacute; contra los gobernadores que jueguen con el Gobierno.

La oposición apuntará contra los gobernadores que jueguen con el Gobierno.

Este jueves a las 14 se celebra la sesión opositora para avanzar con la prórroga a la Emergencia en Discapacidad, las iniciativas que buscan darle una respuesta a las familias endeudadas y para rechazar el DNU 70/23. El quorum no está garantizado: los diputados que responden a los gobernadores cercanos a Javier Milei juegan al misterio. Así y todo, la oposición no da de baja la convocatoria, que confluye con la quinta Marcha Federal Universitaria, en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

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La Justicia impuso multas diarias de $100.000 al jefe de Gabinete por incumplir la ley de Financiamiento Universitario

Por Vanesa Petrillo

Archivo. La medida fue impulsada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N&ordm; 11.&nbsp;

Archivo. La medida fue impulsada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11 a cargo del juez Martín Cormick resolvió este miércoles aplicar multas diarias de $100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete por el incumplimiento de una orden judicial en la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional, por la ley de Financiamiento Universitario.

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Estatales dan comienzo a un paro nacional de 24 horas

El gremio conducido por Rodolfo Aguiar dio inicio a un paro nacional de 24 horas para protestar en todo y, según detallaron en un comunicado oficial, “voltear el decreto 70/23 completo”. En la Capital Federal, además, se movilizarán al Congreso de la Nación a partir de las 13:30 para exigir la derogación del decreto mientras el Congreso sesiona.

5° Marcha Federal Universitaria: quiénes se movilizan este jueves 15 de octubre, por qué y a quiénes alcanza la medida

La nueva Marcha Federal Universitaria busca la aplicaci&oacute;n efectiva de la ley votada en el Congreso y ratificada por la Justicia.

La nueva Marcha Federal Universitaria busca la aplicación efectiva de la ley votada en el Congreso y ratificada por la Justicia.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades suma un nuevo capítulo de tensión. Este jueves 15 de octubre, estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades de todo el país llevarán adelante la 5° Marcha Federal Universitaria en rechazo a las continuas apelaciones para congelar la aplicación de los fondos aprobados por el Poder Legislativo.

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Paro nacional de los médicos del PAMI por 96 horas: se suspenden los turnos programados

Paro nacional de los m&eacute;dicos del PAMI por 96 horas: se suspenden los turnos programados.

Paro nacional de los médicos del PAMI por 96 horas: se suspenden los turnos programados.

Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas, desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, en reclamo de una actualización de los honorarios que perciben por cada paciente. La medida, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), afectará la atención habitual de jubilados y pensionados en todo el país.

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