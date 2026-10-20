Metrodelegados, entre el pedido de retomar el diálogo y la amenaza de más medidas de fuerza Por Gonzalo Magliano + Agregar ámbito en









Néstor Segovia habló con Ámbito y pidió mantener la "paz social". Se mostró sorprendido por la dureza de la orden judicial, pero puso sobre la mesa el apoyo que logró de todo el arco sindical. Podrían volver las medidas de fuerza.

Néstor Segovia fue detenido por resistencia a la autoridad.

El conflicto desatado en el subte este martes provocó una jornada caótica en la ciudad, tras un paro total de subte en respuesta a la detención de tres metrodelegados. Uno de ellos, Néstor Segovia, habló con Ámbito tras su liberación y se mostró sorprendido. Pidió retomar el diálogo con el gobierno porteño y la empresa Emova para mantener la "paz social", pero advirtió que podría haber otras medidas de fuerza. La CGT apoyó a los metrodelegados y cargó contra el Gobierno.

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"Mientras haya mesa de diálogo se puede evitar el conflicto. Por eso te digo que hoy lo que pasó es medio raro, de llevarnos presos", señaló Segovia tras una conferencia de prensa en la que anunció el levantamiento del paro en el subte. El dirigente había sido detenido esta mañana junto a otros metrodelegados como Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Sebastián Carrizo.

El conflicto se desató durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B del Subte. Los trabajadores levantaron los molinetes en rechazo a la tercerización del mantenimiento y por la suspensión de un empleado, acusado por la empresa de haber incumplido el horario. La Policía de la Ciudad intervino por orden judicial, aduciendo que se estaba bloqueando un servicio esencial.

Segovia fue el primero en ser liberado y, encendido, amenazó ante el portal Noticias Argentinas con continuar las medidas si no liberaban al resto de los detenidos: “No jueguen con fuego porque vamos a parar el subte por tiempo indeterminado”.

Tras su liberación, Segovia se mostró más tranquilo, aunque todavía procesando lo que pasó. "La verdad que fue esto algo relámpago", dijo a este medio y admitió que tenía buen diálogo con el gobierno de la Ciudad, en particular con la secretaría de Trabajo. "Veníamos laburando bien, así que ni entiendo por qué pasó esto" agregó.

Cómo continuará el conflicto es una incógnita. "Quieren demostrar cómo nos disciplinan", especuló Segovia. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, se mostró inflexible ante el paro y aseguró que cumplirán toda orden judicial si no se cumple el servicio esencial del subte del 50%. Otro referente de los metrodelegados y cercano a la izquierda, Claudio Dellacarbonara, pidió ante la prensa “garantías de que dejen de perseguir a los trabajadores” y pidió a la CGT y las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) que convoquen a un paro nacional. La preocupación del sindicalismo La detención de los metrodelegados generó la reacción de todo el arco del sindicalismo. En la conferencia de prensa en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) estuvieron desde el secretario general de la CGT, Cristián Jerónimo, hasta el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola. Además hablaron el anfitrión Juan Carlos Schmidt y el camionero Pablo Moyano. "No lo podemos pasar por alto", cruzó Jerónimo. Defendió el derecho a huelga y cargó contra la reforma laboral, vigente, pero todavía cuestionada en la Justicia por la CGT. "El conflicto va a seguir escalando, no porque nosotros queramos seguir escalando el conflicto, el conflicto va a seguir escalando por el modelo y el programa económico", amenazó. Pablo Moyano apuntó contra los "traidores" gobernadores peronistas de Tucumán, Catamarca, Córdoba y Misiones que le dieron los votos al Gobierno para aprobar la reforma laboral que establece, entre otros puntos, al transporte como un servicio esencial.

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