Paro total de subtes: Metrodelegados llevan adelante una sorpresiva medida de fuerza en todas las líneas

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro tomó la iniciativa este martes tras denunciar la detención de dos delegados durante una protesta en la Línea B. El conflicto también está relacionado con la contratación de empresas tercerizadas para realizar tareas de mantenimiento.

Un paro sorpresivo de subtes provocó interrupciones en el servicio de transporte de la Ciudad de Buenos Aires durante la mañana de este martes 20 de octubre. La medida fue impulsada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) , luego de un operativo policial desarrollado durante una protesta sindical en la Línea B , que derivó, según denunció el gremio, en la detención inicial de dos representantes de los trabajadores, a lo que luego se sumo un tercer arrestado.

El conflicto comenzó alrededor de las 8:30, en la estación Juan Manuel de Rosas , cabecera de la Línea B, donde los metrodelegados realizaban una protesta vinculada con las condiciones laborales y la contratación de personal tercerizado.

De acuerdo con la organización sindical, efectivos policiales intervinieron cuando los trabajadores decidieron abrir un molinete como parte de la manifestación. La situación provocó una escalada de tensión y derivó en la decisión de interrumpir el servicio.

El referente gremial Claudio Dellecarbonara difundió un video en sus redes sociales en el que denunció el accionar de las fuerzas de seguridad y aseguró que los agentes intentaron detener al delegado Sebastián Carrizo por una orden de la Fiscalía.

En paralelo, la empresa concesionaria Emova comunicó interrupciones en la red de subterráneos , mientras el sindicato responsabilizó a la compañía por el agravamiento del conflicto.

Según pudo conocer este medio, la causa está en manos de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a instancias de los auxiliares fiscales Natalia Pla y Matías Vila, interviene en el caso del paro que dejó sin subterráneos y sin Premetro a los vecinos de CABA y que suma dos detenidos por afectar un servicio declarado esencial por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante la denuncia que recibió la UFLA Norte, se ordenó a la Policía de la Ciudad la detención de los gremialistas acusados por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad. Enfrentarán la audiencia de intimación de los hechos este 21 de octubre.

Qué líneas de subte están afectadas por el paro de este martes

La medida de fuerza fue anunciada con alcance general sobre la red de subterráneos y el Premetro, aunque la información difundida sobre las interrupciones identificó específicamente los siguientes servicios:

Línea A : Servicio interrumpido

: Servicio interrumpido Línea B : Servicio interrumpido

: Servicio interrumpido Línea E : Servicio interrumpido

: Servicio interrumpido Premetro: Servicio interrumpido

En el caso de la Línea E, las estaciones Entre Ríos y Urquiza también permanecen cerradas por obras de renovación integral, una situación independiente del conflicto sindical.

Si bien el gremio anunció un paro que afecta a todas las líneas, la información disponible no precisó individualmente el estado de las líneas C, D, F y H. Cabe señalar que la Línea F no se encuentra operativa.

La situación del servicio puede modificarse durante la jornada en función de las decisiones sindicales y las negociaciones con la concesionaria.

Por qué comenzó el paro de subtes en la Línea B

El episodio que desencadenó la medida de fuerza ocurrió durante una protesta de trabajadores en la estación Juan Manuel de Rosas, ubicada en el barrio porteño de Villa Urquiza.

Según explicó Claudio Dellecarbonara, la intervención policial se produjo después de que los empleados abrieran uno de los molinetes para permitir el ingreso de pasajeros sin pagar el boleto, una modalidad de protesta utilizada en anteriores conflictos del sector.

El dirigente denunció que los efectivos intentaron detener al delegado Sebastián Carrizo y que exigieron identificar a los trabajadores que participaron de la manifestación.

La @PoliciaCiudadBA se lleva detenido a un metrodelegado en la línea B por paralizar el servicio. Via @gonziver https://t.co/grTQl85hFH pic.twitter.com/SWfqN85ITS — Solo Tránsito (@solotransito) October 20, 2026

Desde AGTSyP calificaron el procedimiento como un accionar represivo e ilegal y cuestionaron la intervención de las fuerzas de seguridad en el marco de una protesta laboral.

La organización informó posteriormente que dos delegados fueron detenidos, situación que motivó la convocatoria a un paro de subtes durante la mañana.

El episodio ocurrió en medio de un conflicto previo entre el sindicato y Emova, relacionado con la contratación de empresas externas para desempeñar tareas que, según los trabajadores, deberían estar a cargo del personal de mantenimiento de la concesionaria.

El conflicto entre los metrodelegados y Emova por la tercerización de tareas

Antes del operativo policial, los metrodelegados ya habían declarado el estado de alerta por la presencia de empresas tercerizadas que realizaban trabajos de mantenimiento en la red.

La decisión fue comunicada el 19 de octubre de 2026, mediante un documento difundido por el Secretariado Ejecutivo de la organización gremial.

En el texto, el sindicato explicó que un plenario de delegados resolvió rechazar la contratación de personal externo para desarrollar funciones contempladas en el convenio colectivo de trabajo.

Según la postura de AGTSyP, la tercerización constituye una modalidad de contratación ilegal y representa una vulneración de los acuerdos laborales vigentes.

Además, los representantes sindicales sostuvieron que estas prácticas buscan compensar la falta de trabajadores en los planteles de Emova, especialmente en los sectores destinados al mantenimiento del servicio.

Por ese motivo, reclamaron el cese inmediato de las tareas tercerizadas y advirtieron sobre las consecuencias que podría generar la continuidad de esa modalidad de contratación.

El documento, firmado por Néstor Segovia, secretario general del gremio, y Virginia Bouvet, secretaria de Organización, responsabilizó a la empresa concesionaria por una eventual ruptura de la paz social. La advertencia anticipó un escenario de tensión que terminó profundizándose con los incidentes ocurridos este martes en la Línea B.

Los antecedentes del conflicto: el paro de la Línea A por descuentos salariales

La nueva medida de fuerza se produjo pocas semanas después de otro enfrentamiento entre los metrodelegados y Emova, que también afectó el funcionamiento del transporte porteño.

El comunicado de los trabajadores.

A comienzos de octubre, la AGTSyP anunció un paro en la Línea A para cuestionar descuentos salariales que consideró arbitrarios e ilegales.

El sindicato denunció que la concesionaria aplicó deducciones en los haberes de trabajadores que, según afirmó, cumplieron normalmente sus jornadas laborales. “Una vez más, Emova insiste en aplicar descuentos arbitrarios, descontando días de sueldo a personas que trabajaron todos los días del mes”, expresó la organización en aquella oportunidad.

Los representantes gremiales sostuvieron que la medida empresarial afectaba directamente los ingresos del personal y reclamaron la devolución de los montos descontados: “Exigimos el cese inmediato de los descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes”.

Por su parte, Emova respondió con un comunicado en el que defendió la liquidación de los salarios y cuestionó la protesta sindical. Este antecedente se sumó a las diferencias actuales por la tercerización de tareas y contribuyó al deterioro de la relación entre los trabajadores y la empresa.

La continuidad del paro de subtes de este martes dependerá de la evolución del conflicto, de la situación de los delegados detenidos y de las eventuales negociaciones entre las partes.

Jorge Macri respaldó las detenciones en el subte y advirtió: “El que bloquea un servicio esencial va preso”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió el operativo policial que terminó con la detención de delegados del subte, luego de la interrupción total de las seis líneas y el Premetro este martes. Desde España, donde realiza una visita oficial, aseguró que su gestión no permitirá medidas que afecten a los pasajeros y advirtió: “No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”.

Metrodelegados presos por parar el subte.En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas.El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis. Ley y orden. — Jorge Macri (@jorgemacri) October 20, 2026

El conflicto comenzó en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B, durante una protesta con apertura de molinetes. La medida se extendió a toda la red de subterráneos y derivó en las detenciones de Claudio Dellecarbonara, Sebastián Carrizo y Néstor Segovia. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) calificó los arrestos de arbitrarios y vinculó el reclamo con una sanción laboral aplicada a un trabajador y la falta de diálogo con la empresa.

Macri endureció sus críticas contra los representantes sindicales y sostuvo que no permitirá que se perjudique a los usuarios para defender intereses gremiales: “No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”, afirmó. El mandatario cerró su mensaje con la consigna “Ley y orden”, mientras el sindicato anunció que mantendría la medida hasta que los detenidos recuperaran la libertad.