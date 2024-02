Oscar Sagás detalla los planes del Gobierno para IOSFA, una de las principales obras sociales del país

Oscar Sagás , ex subsecretario de Salud de Mendoza, asumió en diciembre como el nuevo titular de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas de la Nación, una de las principales del país teniendo en cuenta su cantidad de afiliados. Fue Luis Petri , ministro de Defensa, quien ungió a Sagás para que se haga cargo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Oscar Sagás: Asumí el 18 de diciembre formalmente pero trabajé en la transición desde el 11 desde ese mes. Cuando llegué comenzamos con una auditoría muy profunda, en donde encontramos algunas cosas que no estaban del todo claras. Entonces empezamos a investigar y eso generó nerviosismo en mucha gente.

P.: ¿Por ejemplo?

O. S: La gestión anterior contaba con 16 asesores sin tareas específicas en su gran mayoría y se dieron de baja en forma inmediata. En el último año se habían contratado muchas personas, por lo que cumpliendo con lo establecido en el decreto 84 de Javier Milei se dieron de baja en automáticamente 48 contratos. Ahora estamos trabajando para que el afiliado tenga accesibilidad a los servicios sin importar dónde vive. El nivel de atención implica un gasto del 15% de sus ingresos para contratar prestadores de calidad, el doble de lo recomendado. Este exceso significa una limitación presupuestaria para adquirir prestadores de calidad en algunas partes del país. Por eso estamos abocados en un reaordenamiento institucional, queremos hacer un organigrama más ágil, dinámico, que haya controles por oposición.

P.: ¿Qué contempla este reordenamiento?

O.S.: A medida que se incorporen nuevas herramientas se racionalizarán los instrumentos de la gestión como los convenios arancelarios o pago a el pago a proveedores. Otra de las cosas que encontramos es que los sectores de Compras y Contrataciones no estaban conectados entre sí y eso no facilitaba el control de lo que se adquiría. En este marco, se suspendieron licitaciones del orden de los $625 millones y se está analizando instrumentar ComprAR para transparentar las adquisiciones. También hemos tomado la decisión de bajar 50% los cargo administrativos, lo cual genera un ahorro considerable de dos mil millones de pesos anuales. En esa línea además hemos dejado de pagar mantenimientos de software y módulos que no se están usando.

P.: ¿Cuál es la situación de las farmacias de la obra social?

O. S.: La obra social cuenta con 33 farmacias. Cuando llegamos dos de ellas estaban cerradas, una de ellas abre la semana próxima luego de conseguir la habilitación del Ministerio. La otra está con serios problemas edilicios y se está trabajando en ese tema. Tenemos problemas de horarios en las farmacias propias porque solo seis farmacias cubren un horario superior a siete horas diarias, en CABA no existe ninguna farmacia abierta las 24 horas, se está trabajando en ampliar el rango horario.

P.: ¿Qué otras irregularidades encontraron?

O. S.: Cuando llegamos había 153 celulares que nadie sabía quiénes usaban. Se dieron de baja 45 y los otros están en auditoría. Respecto al combustible, no había control sobre viajes, empezamos a ejercer un control sobre el consumo de nafta. También nos encontramos con que había gente haciende home office, las hicimos volver inmediatamente ya que la pandemia terminó hace dos años. Encontramos más de 60 sumarios parados desde hacía muchísimo tiempo, pusimos una fecha límite para que en menos de treinta días se regularicen. Muchos de ellos son por irregularidades en contratación de servicios que van a tener denuncias penales.

P.: Pensando a futuro, ¿cuáles son los proyectos para IOSFA?

O. S.: Vamos a implementar la historia clínica digital, ya estamos por lanzar una prueba piloto. Aplicaremos la receta electrónica, pondremos en marcha aplicaciones para teleconsultas, para que los afiliados puedan hacer consultas de manera remota sin necesidad de trasladarse a centros especializados. IOSFA es una de las obras sociales más importantes de Argentina, tiene 543 mil beneficiarios distribuidos en todo el país, esto requiere un modelo previsional que asegure prestaciones de calidad oportunas, continuas, sin importar el lugar en el que vive la persona.

Campañas de prevención de patologías

En el mes de marzo, IOSFA lanzará programas de reactivación de prevención de patologías como el cáncer de cuello de útero y de mama en cinco provincias. Para esto, realizará prácticas de mamografía y papanicolau a sus afiliados.

Dichas prácticas comenzarán en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca Chaco y el AMBA, para luego extenderse a otras regiones del país.

Durante el 2024 se agregarán programas de prevención de otras patologías, entre ellas cáncer de colon.