Como se vivió la marcha dentro de la Casa Rosada

Quien tuvo un rol preponderante fue Karina Milei que permaneció en la sede presidencial manteniendo diversas reuniones, una de ellas, de especial importancia: se analizó el tema de la seguridad presidencial.

En más de una oficina se escuchaban los ecos del acto desde los televisores. Como en otras oportunidades, en la Rosada, el clima era de incertidumbre por la certeza que la masividad de la marcha, constituía el primer acto de importancia en contra del gobierno de Milei.

Un dato que llamó la atención es que el primer mandatario, quien suele ser muy activo en las redes, durante toda la tarde no hubo posteos. Según comentó una alta fuente a Ámbito “estuvo toda la tarde trabajando en Olivos y ni miro la televisión”.

Claramente el aglutinador para la convocatoria fue la defensa de la Universidad Nacional, uno de las pocas instituciones que cosecha la aprobación mayoritaria de la sociedad.

Si bien es cierto, que el gobierno de Milei nunca afirmó que quiere cerrar la Universidad Pública, la reducción presupuestaria es interpretado como el paso previo a su eventual cierre.

“Jamás dijo el presidente que piense cerrar la UBA”, aseveran en su entorno. Poco importa, la defensa de la Universidad pública es una respuesta a la posición del presidente respecto a su visión negativa del rol del Estado.

En el gobierno no dejaban de remarcar como la política tradicional “copo” el acto y mostraban las imágenes del ex ministro de Economía, Sergio Massa abrazado a su hija en medio de la marcha; a Wado de Pedro; a Hector Daer, secretario de la CGT, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y la imagen de la ex presidente, Cristina Kirchner esgrimiendo un buzo de una Universidad. “Una marcha de corte político que empañó el entusiasmo estudiantil”, fue el análisis del acto del entorno presidencia. Sintetizan: “fue una marcha política” que fue aprovechada por organizaciones sociales, sindicales y dirigentes políticos.

La posición del gobierno frente al reclamo universitario por mas fondos se resume en que “la prioridad para el gobierno es atender la pobreza infantil. No puede ser que los chicos del Chaco financien con el IVA la universidad de los que pueden pagarla, es inmoral”, afirman.

El Gobierno también reitera que las casas de estudio tienen que ser auditadas. Aseguran que “en la medida que reciben fondos del Estado, deben rendir cuentas”.

En el Gobierno señalan que un factor que eleva sensiblemente los costos de la educación es la elevada cantidad de años que utilizan los alumnos antes de recibirse. Se calcula que el 24% de los graduados tardan 12 años en obtener su título, el 16% en 6 años; el 15% en 7 años y el 12% en 8 años sólo el 11% egresan a tiempo, de acuerdo a datos oficiales.

Este miércoles, por la noche, el jefe de Estado tendrá un escenario más amigable cuando participe de la reunión organizada por la Fundación Libertad. Se encontrará en el evento con su par de Uruguay, Lacalle Pou, ambos mandatarios serán los oradores del evento donde también contará con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex mandatario argentino Mauricio Macri; el ex presidente de España, José María Aznar y el ex ministro de Economía de Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes.