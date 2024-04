Libros y alpargatas: una batalla con consecuencias impredecibles para Javier Milei

La multitud que marchó por las calles de Buenos Aires le dejó un contundente mensaje a Javier Milei . La sociedad que parece soportar el efecto de la motosierra en sus bolsillos no está dispuesta a ceder un derecho arraigado en el acervo cultural: la educación pública y gratuita.

La defensa de las universidades públicas -con un prestigio académico ganado con suficiencia a lo largo de décadas y con la UBA como bandera- tras el brutal recorte presupuestario que las pone en jaque fue suficiente para movilizar cientos de miles, no solo en torno a la Plaza de Mayo, sino también en las principales ciudades del país. Y, aunque al Presidente le pese en sus provocadores mensajes en las redes sociales, no fueron los “zurdos” los que salieron a la calle. O, mejor dicho, no solo los “zurdos”. Se manifestaron por la causa de la educación principalmente las clases medias que votaron la aventura libertaria y que son capaces de mantener la calma a la hora de hacer peripecias para llegar a fin de mes.