Paritarias Comercio 2025: gremio y empresas están a punto de cerrar primer aumento trimestral del año

El entendimiento entre el espacio de Armando Cavalieri y los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) , la Confederacion Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales de Argentina (UDECA) fijará nuevos incrementos en línea con el techo que el Gobierno nacional le puso a las negociaciones salariales.

Los aumentos tomarán como base diciembre 2024 y se pagarán como asignación no remunerativa y no acumulativa, se aclaró. Abonados bajo la denominación "Incremento No Remunerativo - Acuerdo Enero 2025", los importes deberán ser tomados en cuenta para el cálculo de adicionales como Presentismo y Antigüedad.

Para el caso de los trabajadores que laboren en tareas discontinuas, a tiempo parcial, o bajo el régimen de jornada reducida, o que hayan recurrido en ausencias injustificadas, el monto a abonar será proporcional a la jornada cumplida.

Nueva reunión en abril

Las partes se comprometieron a reunirse en abril para analizar las escalas básicas adicionales, sumas y porcentajes, "atento a las variaciones económicas". El acuerdo será válido una vez que sea homologado por la Secretaría de Trabajo, algo que ocurrirá en el corto plazo ya que los aumentos pactados no superan el 2% mensual que el Gobierno está dispuesto a aprobar como parte de su estrategia para que los salarios no afecten en la inflación.

Las negociaciones salariales que se llevaron adelante en las últimas semanas se encuentran "afectadas" por esta determinación del Ministerio de Economía. Algunos gremios "dialoguistas" accedieron a firmar recomposiciones bajo esos porcentajes, mientras que otros mantienen frentes de disputa abiertos en reclamo de números mayores.

Aceiteros amenazan con un paro nacional por despidos y falta de pago de bonos

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso advirtió sobre la posibilidad de un paro nacional ante el incumplimiento del pago de un bono acordado en diciembre. Esto se suma a una falta de avance de las negociaciones por la paritaria sectorial.

La medida afectaría a todo el circuito industrial aceitero y de biodiesel, con grandes repercusiones en el tránsito y logística en el Gran Rosario. "Denunciamos el grave e ilegal avasallamiento en los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras por varias empresas de la actividad", señaló el comunicado.

Además, advirtió que si siguen "estas medidas ilegales nos veremos obligados a ir a una huelga nacional para hacer valer nuestros derechos". El gremio, que reúne a empresas aceiteras y de biodiésel de todo el país, denunció que "estas empresas, en violación a la legislación laboral, decidieron incumplir con los convenios colectivos y los acuerdos paritarios".