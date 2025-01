Patricia Bullrich, sobre un eventual acuerdo electoral de LLA con el PRO: "El Gobierno conduce"

Patricia Bullrich habló de Mauricio Macri y el lugar del PRO en la Ciudad

Luego se refirió a la posibilidad de que Macri vaya como senador por la ciudad de Buenos Aires. “Si hay algo que no le interesaría a Macri es ser candidato, porque si se mira la historia de los expresidentes que fueron senadores, Alfonsín, Sanguinetti, Mujica, terminaron renunciando”, dijo y añadió: “Alguien que ha sido presidente, ir a esa lucha en el Senado... Que haga lo que quiera, pero me parece que no da más poder ir al Senado y, además, es una tarea que no le da más espacio a alguien que es expresidente”.