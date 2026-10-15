Por la caída de la sesión en Diputados, sindicatos apuntan contra el Gobierno y denuncian extorsión a las provincias Por Gonzalo Magliano + Agregar ámbito en









La oposición estuvo cerca de tratar el rechazo al DNU 70/23 y la emergencia en discapacidad, entre otros temas. En la calle tuvo lugar una multitudinaria marcha donde primó el reclamo por la ley de Financiamiento. Criticaron la represión y denunciaron "infiltrados".

Todos los sectores sindicales movilizaron al Congreso.

Tras la caída de la sesión en Diputados, donde se intentó este jueves voltear el DNU 70/23, los sindicatos denunciaron una extorsión del Gobierno a las provincias para que no dirán quorum y calificaron al Gobierno de "autoritario". A pesar de ello, destacaron la convocatoria a la marcha universitaria y negaron responsabilidad en los ataques con piedras a la policía.

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"¿Por qué no se logró juntar el quórum? Lamentablemente por el Gobierno nacional que extorsiona a las provincias y hay algunos que se dejan extorsionar", denunció Roberto Baradel, Secretario de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), en diálogo con Ámbito. Si bien la oposición sabía que era difícil, lograron reunir 121 diputados, a sólo 8 para poder sesionar. Su compañero en la central y diputado nacional, Hugo Yasky, hizo un análisis similar y sostuvo a este medio que el Gobierno logró contener a gobernadores aliados con "concesiones de fantasía", como la promesa de modificar la ley de Tierras y la discusión de un dictamen por los endeudados para el miércoles 21 de octubre.

Más allá de lo que se discutía en el Congreso, la oposición logró reunir una multitud, en especial por la quinta marcha federal universitaria. La cantidad de personas fue destacada por los sindicatos. Tuvo la virtud de canalizar gran parte de los reclamos contra el Gobierno y poner en la agenda la disputa por la ley de Financiamiento Universitario. Participaron todos los sectores gremiales. Desde la CGT, con sus principales dirigentes en la plaza, hasta las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores). También la izquierda logró marcar presencia, a pesar de los incidentes del final.

Batalla cultural y las universidades: "La perdieron" Pablo Perazzi, profesor de la Universidad de Buenos Aires y secretario general de FEDUBA, afirmó que la marcha fue la "contracara" de lo que sucedió en el Congreso. "La batalla cultural que el Gobierno da en todos los órdenes, con la universidad ya la perdió", aseguró a Ámbito. Por su parte, Yasky calificó a la marcha como "un eslabón más de un encadenamiento de movilizaciones que van en crecimiento". "Está claro que esta marcha sobrepasó la marca de lo que habían sido otras convocatorias recientes frente al Congreso y entiendo que se va a acentuar una dinámica en la que la movilización de los distintos sectores afectados y agobiados por las políticas de Milei van a seguir saliendo a la calle", anticipó.

En buena medida, la marcha de hoy estaba planteada por la oposición como una instancia más en la disputa "cultural" con el Gobierno. Fue el intento, el gremialismo lo consideró "exitoso", de mostrar fuerza de movilización y un cambio de clima social con respecto al oficialismo y la motosierra como bandera. Baradel fue más allá, al asegurar que "que esta marcha va a ser un punto de inflexión en el retroceso que va a tener este Gobierno".

También hubo quiénes apuntaron contra los diputados que responden a los aliados provinciales del Gobierno. Daniel Yofra, secretario general de Aceiteros e integrante del FreSU, afirmó que "Hay que identificar a quienes no dieron quorum para que la gente sepa a quién votar". Son "el sector que tiene los mejores sueldos del país" los que se negaron a dar quorum, denunció. Niegan responsabilidad en los incidentes Desde el sindicalismo negaron estar detrás de los incidentes que se registraron al promediarse la tarde, cuando manifestantes empezaron a tirar piedras contra la policía. "Son infiltrados", denunció Baradel. "Son parte de un operativo que organiza el Gobierno para reprimir de esta manera", agregó. Yasky, al igual que el resto de los dirigentes, prefirieron no hablar de los hechos de violencia y apuntaron contra el Gobierno. "Busca desmovilizar", asegura. Tanto él como Baradel, insistieron en que se trató de una manifestación pacífica. "Tiraron gases atrás del escenario donde no había nadie atrás del escenario", afirmó y acusó al oficialismo de ser "autoritario y violento".

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