La oposición pone a prueba a los aliados de Javier Milei en una sesión con quorum incierto

El futuro de la sesión está en manos de los gobernadores de buen trato con la Casa Rosada. El debate confluye con la quinta Marcha Federal Universitaria.

Este jueves a las 14 se celebra la sesión opositora para avanzar con la prórroga a la Emergencia en Discapacidad, las iniciativas que buscan darle una respuesta a las familias endeudadas y para rechazar el DNU 70/23 . El quorum no está garantizado : los diputados que responden a los gobernadores cercanos a Javier Milei juegan al misterio. Así y todo, la oposición no da de baja la convocatoria, que confluye con la quinta Marcha Federal Universitaria, en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

El fallo de la Corte Suprema que dejó en pie la derogación de la ley de Tierras incluida en el DNU 70/23 precipitó la sesión de este jueves . La decisión del máximo tribunal, que activó la eliminación de límites a la venta de terrenos rurales en manos de extranjeros, ilusionó a los sectores opositores que desde 2023 intentan voltear el decreto presidencial que derogó y modificó unas 300 leyes. A diferencia del Senado, en donde la oposición logró reunir los votos para rechazarlo, en Diputados ese número jamás estuvo.

Así fue que las bancadas de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el FIT, la Coalición Cívica y Encuentro Federal convocaron a la sesión, con un temario que además del DNU, incluye otros dos temas que forman parte de la agenda opositora: discapacidad y endeudamiento familiar.

Concretado el pedido de sesión, por distintas vías, el oficialismo intentó frenar el debate : echar por tierra el DNU implicaría un costo político muy elevado para el gobierno de Javier Milei. Y no solo porque con el rechazo del decreto volverían a regir normativas como la ley de Góndolas o de Alquileres; sino por el mensaje de debilidad legislativa y hasta de falta de gobernabilidad que podría transmitir la imagen de la derrota.

La marcha atrás de la Corte Suprema –que volvió a dejar en pie la ley de Tierras– le dio aire al Gobierno. Para empezar a seducir a los aliados, La Libertad Avanza ya había convocado a una sesión para el 21 de octubre , con Discapacidad y Endeudamiento temario, junto con un proyecto impulsado por el PRO que penaliza el vandalismo rural. A esto se le sumó otro tema que sirvió como anzuelo para dejar tranquilos a los dudosos: Inviolabilidad de la propiedad privada.

El proyecto de Federico Sturzenegger que buscaba derogar la ley de Tierras (pero que finalmente se quitó durante el debate en el Senado) se volvió el vehículo que encontraron los libertarios para saldar la incertidumbre en torno a la venta en manos de extranjeros.

El oficialismo apelará a la ley de Sturzenegger para restituir la ley de Tierras. Senado

Rápidamente, el oficialismo dejó trascender que reflotaría la ley del ministro de Desregulación para reincorporar algún tipo de límite a compradores que no residan en la Argentina. Finalmente, este miércoles, en un plenario de comisiones, se resolvió incorporarle a la media sanción del Senado la restitución de la ley derogada en el artículo 154 del DNU 70.

Con Discapacidad, Endeudamiento y Tierras en el temario del debate convocado para el 21 de octubre, los gobernadores que no querían enfrentarse con el Gobierno con el que negocian el Presupuesto y alianzas electorales ya no tendrían que pagar el costo político por el faltazo de sus diputados a la sesión opositora.

Los gobernadores, en la mira

Por todo esto, en la previa al debate, las miradas de los impulsores de la sesión se posaron sobre los diputados que responden a los oficialismos provinciales. Según pudo saber este medio, con suerte, la oposición podría reunir unas 120, 123 presencias en el recinto. Es decir, debajo del quorum reglamentario de 129.

¿A quiénes apuntaron los que llevan adelante el conteo fino? Al salteño Gustavo Sáenz, al misionero Hugo Passalacqua, tucumano Osvaldo Jaldo, al santafesino Maximiliano Pullaro. Otra incógnita es qué haría la diputada que responde al mandatario neuquino Rolando Figueroa. Todos mandatarios que si bien no son aliados incondicionales a la Casa Rosada, ya que en alguna ocasión le complicaron el panorama a Milei, en otros casos, jugaron para el oficialismo.

En el caso de Pullaro, uno de los diputados que le responde, José Núñez, fue clave para que en la tarde del miércoles, LLA se alzara con el dictamen de Inviolabilidad de la propiedad privada, que restablece la ley de Tierras. Por eso que la oposición da por descontado que los laderos del gobiernador habiliten el debate.

En cambio, los legisladores que responden al cordobés Martín Llaryora dirían "presente" en el recinto, aunque no estarían a favor de rechazar el DNU 70. Lo propio harán los legisladores que responden a Raúl Jalil.

En la previa a la sesión, los diputados que responden a los gobernadores apostaron al misterio.

Si todos los diputados que responden a esos mandatarios dijeran “presente” en el recinto, la sesión tendría altas chances de prosperar. De lo contrario –y como dan por descontado el grueso de los diputados consultados por este medio– naufragaría. Por ahora, juegan al misterio.

Así y todo, los opositores optaron por mantener la convocatoria en pie, que convivirá con la marcha universitaria convocada en las inmediaciones del Congreso, y aplicar el “principio de revelación”. Es decir, exponer a quienes juegan para el Gobierno. O, como dijo un diputado de la UCR que forma parte de Provincias Unidas, “el jueves, muchos oficialistas clandestinos pasan a ser oficialistas a cara descubierta”.