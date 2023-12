Primeras palabras de Martín Menem, el presidente de Diputados propuesto por Milei: "No hay plata"

La definición "No hay plata" comenzó a repetirse entre la dirigencia libertaria, como un ordenamiento de gestión, luego de que Javier Milei realice esa declaración en una entrevista con Alejandro Fantino en referencia a la interrupción de las obras públicas que ya iniciaron su ejecución: "Nosotros no tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que la terminen ellos. No hay plata". Misma declaración realizó el presidente electo al señalar en Telefé la posibilidad de no abonar el medio aguinaldo al sector público.