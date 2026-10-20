Se abrió el debate de biocombustibles en Diputados, con apoyo mayoritario de las cámaras productoras

A más de un mes de su aprobación en el Senado, con 41 votos a favor contra 25 negativos , la Comisión de Energía de Diputados convocó a dirigentes cerealeros, azucareros y energéticos para iniciar la discusión sobre la reforma de la ley N° 27.640 de biocombustibles . Su objetivo es aumentar el porcentaje de cortes de combustibles , lo que impactaría en la inserción de procesos industriales en el sector extractivo y en la reducción de la emisión.

Aunque se trató de una reunión informativa en sólo uno de los ámbitos competentes para su tratamiento, dado que para que se apoye el dictamen se requiere una convocatoria a un plenario de tres comisiones, este medio pudo conocer que el oficialismo se propone aprobarlo en el vigente período de sesiones ordinarias , que finaliza el 30 de noviembre. Es por eso que fue parte de la agenda de trabajo que llevó adelante el jefe de Gabinete, Diego Santilli , con Martín Menem y los referentes del PRO , Cristian Ritondo y Frenando de Andreis.

En el inicio del encuentro, el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni consideró que se trata de "una ley histórica que viene a saldar viejas deudas que tenemos en cada una de las provincias y que la ha enviado el presidente Milei". Aunque le adjudicó el proyecto dos veces al mandatario nacional, su presentación contó con el patrocinio de Patricia Bullrich y la evidente influencia de senadoras representantes de provincias involucradas (Royón, Moisés, Ávila, Vigo).

El propio presidente de la Cámara Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, contradijo al diputado en su intervención: "El proyecto original del Poder Ejecutivo dista sustancialmente de la media sanción del Senado. Hubo muchísimos cambios". "Cuando uno lee la versión final se da cuenta que participaron activamente gobiernos provinciales y senadores que han logrado representar el interés productivo y comercial de muchas provincias argentinas y que lograron destrabar una conversación que parecía imposible", resaltó el dirigente, quien admitió que "a ninguno de nosotros nos dejó satisfecho, pero entendemos que es el mejor acuerdo posible en la Argentina actual".

El primer directivo que tomó la palabra fue Patrick Adam , de la Cámara de Bioetanol de Maíz, quien sostuvo que el actual régimen "está agotado, al punto que es impracticable". Además de destacar el impacto que tendrá el régimen en la planta automotriz, dijo que "la sanción de esta ley vuelve a poner a la industria en un sendero de crecimiento, con una agenda moderna, competitiva y transparente ".

Fue coincidente la mirada de Jorge Luis Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA): "Este proyecto refleja los intereses del sector y de la región. Abre una oportunidad para sumarnos a una tendencia global, hay 65 países del mundo que tienen cortes mandatorios y obligatorios en sus combustibles". Asimismo, dijo que "el país no está en condiciones de desaprovechar ninguno de sus recursos" y que "sería un error contraponer actividades", en referencia al presunto lobby petrolero para resistir la ley.

Quien admitió los contrapuntos que existen en torno al proyecto fue Gustavo Idígoras de CIARA: "Claramente en el bioetanol hay un consenso del 99,9% entre las industrias, los representantes de las provincias y los gobiernos. El mayor debate siempre ha sido el biodiésel", dado que "hay muchas empresas locales y de inversión regional que apostaron a una ley y hoy les estarían cambiando las condiciones". Sin embargo, pidió el acompañamiento de la propuesta porque "necesitamos tener reglas de juegos locales que permitan la libre competencia, porque cada vez que vamos a un país a tratar de abrir ese mercado lo primero que nos preguntan es cómo es nuestro régimen".

Luego de él llegó el turno de Federico Martelli, director de la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), quien expresó que desde su sector "estamos de acuerdo que hay que modernizar el régimen, pero sin mandar a la quiebra a cinco pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras". Luego achacó que "CIARA tiene que entrar al mercado interno para suplir lo que no puede exportar y lo tiene que hacer cortándole la cabeza a las pymes" y pidió aumentar el corte de biodiésel al 12,5% para "que se construya un segmento permanente, como el que se construyó para la caña de azúcar, para que las pymes compitamos para abastecer el mercado interno".

Facundo Correa Llano, presidente de la Comisión de Energía de Diputados. Diputados

Qué dice la reforma de la ley de biocombustibles

El proyecto que busca reformar la ley N° 27.640 de biocombustibles busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% para el bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación.

Para el biodiésel se estableció una ampliación del 5% al 10% (luego de un plazo de 12 meses en 7,5%) en el corte con dos segmentos: una de compañías integradas (que pueden gestionar toda la cadena productiva) y otra de no integradas, que tendrán un cupo del 5% de la totalidad del mercado. En este caso, ninguna empresa podrá tener más del 10% del mercado. Se establece además una participación reservada para empresas no integradas, que irá reduciéndose de manera gradual: 6,5% al año de sancionada la ley, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 4% entre 2031 y 2036.

Por otro lado, para ambos sectores se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes; y se habilitó a las provincias a poder ampliar los cortes en casos específicos.