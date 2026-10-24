Sergio Massa apoyó a Lula da Silva antes del balotaje de Brasil: "Mañana y siempre del lado Lula de la vida" + Agregar ámbito en









El tigrense eligió un posteo para hacer pública su deseo de que el líder del PT siga al frente del principal socio comercial de Argentina. Antes, Milei había tildado de "mentiroso" a su par brasileño y expresado abiertamente su apoyo por Flávio Bolsonaro.

Para el peronismo es importante que Lula siga al frente de Brasil y ponga un dique de contención a la ola de ultraderecha que viene ganando las elecciones en el continente. @SergioMassa

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, expresó este sábado su apoyo al presidente Lula da Silva que el domingo buscará su cuarto mandato en Brasil. "Mañana y siempre del lado Lula de la vida", posteó en sus redes sociales. Ambos mantienen una buena relación desde hace tiempo y fueron muy cercanos cuando el tigrense fue ministro de Economía del Frente de Todos y el paulista asumió su tercera presidencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mañana se define el destino de Brasil, el principal país sudamericano y el primer socio comercial de Argentina. La política local mira atentamente lo que suceda mañana y cada sector juega sus piezas para apoyar a sus favoritos. El presidente Javier Milei lo hizo abiertamente a favor de Flávio Bolsonaro. El peronismo lo venía haciendo por Lula.

Massa, que viene levantando el perfil público en medio de rumores de una candidatura presidencial para el 2027. posteó este sábado "Mañana y siempre del lado Lula de la vida". La frase corta pero clara estaba acompañada de cuatro emojis: dedos en V, las banderas argentina y brasileña y un corazón. Para el peronismo es importante que Lula siga al frente de Brasil y ponga un dique de contención a la ola de ultraderecha que viene ganando las elecciones en el continente.

Mañana y siempre del lado Lula de la vida pic.twitter.com/7hTA8xF0aR — Sergio Massa (@SergioMassa) October 24, 2026 Milei tildó de "ladrón y mentiroso" a Lula da SIlva tras sus dichos sobre el consumo de carne de burro en Argentina El presidente Javier Milei volvió a cruzar a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “ladrón y mentiroso” luego de que el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) cuestionara la situación económica de la Argentina durante el debate presidencial con Flávio Bolsonaro, previo al balotaje en Brasil.

“Lula ladrón y mentiroso. Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO!”, escribió Milei en la red social X.

La publicación respondió a un mensaje del libertario Antonio Aracre, quien compartió una captura del debate y contrapuso las declaraciones de Lula con estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Según esos registros, la Argentina lidera el consumo mundial de carne bovina, con 46,9 kilos anuales por persona, frente a los 35,4 kilos de Brasil. El cruce se produjo después de que Lula afirmara que en la Argentina la pobreza alcanza al 40% y que, durante la gestión de Milei, la población “come carne de burro”.

Temas Sergio Massa