Viajes al exterior, $5 millones en efectivo y favores políticos: los nuevos sobornos que complican a Diego Spagnuolo

Un nuevo dictamen fiscal reconstruyó cómo el empresario Miguel Ángel Calvete habría financiado un viaje del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad a Israel, con pasajes, hoteles y seguro médico. También detectó transferencias vinculadas a la compra de los tickets y la intervención de una asistente que actuaba como secretaria personal del funcionario.

Pasajes de avión, hoteles, seguro de viaje y más de $5.000.000 en efectivo . La fiscalía incorporó nuevas evidencias sobre los presuntos sobornos que habría recibido Diego Orlando Spagnuolo durante su gestión al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) . El eje de esta nueva línea de investigación es un viaje a Israel realizado en noviembre de 2024, cuyos gastos habrían sido solventados por el empresario Miguel Ángel Calvete , uno de los principales operadores privados investigados en la causa.

El dictamen, firmado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez , reconstruye las gestiones que se hicieron para organizar el viaje, las transferencias bancarias destinadas a cubrir distintos gastos y los mensajes que intercambiaron las personas que intervinieron en la operación.

Para los investigadores, no se trató de una simple ayuda personal: los pagos y las gestiones forman parte de los presuntos retornos que habría recibido el entonces titular de la ANDIS a cambio de garantizar intereses privados dentro del organismo.

“En definitiva, dinero, asistencias y gestiones a favor de Diego Orlando Spagnuolo para garantizar intereses privados en ANDIS”, sintetizaron los fiscales en el escrito.

Spagnuolo viajó al exterior en noviembre de 2024, cuando todavía estaba al frente de la ANDIS. Según la reconstrucción fiscal, salió de la Argentina el 15 de noviembre y regresó el 24 de ese mes. El destino final era Israel, con escalas en Europa .

La investigación determinó que Calvete puso a disposición a su asistente, Patricia Canavesio, para organizar los pasajes, las reservas de hoteles, la elección de asientos y el seguro de viaje. Los investigadores reconstruyeron las gestiones a partir de mensajes, audios y comprobantes recuperados del teléfono celular de Canavesio.

La fiscalía destacó, además, que no encontró registros de viajes oficiales de Spagnuolo a Israel durante esas fechas ni constancias en la Oficina Anticorrupción de que el traslado hubiera sido declarado como financiado por terceros.

El primer itinerario previsto, operado por Air France, debió modificarse luego de la cancelación de un vuelo. Finalmente, Calvete habría pagado un pasaje de Iberia con destino a Roma, vía Madrid, y se organizaron los traslados posteriores a Tel Aviv.

Los comprobantes incorporados al dictamen muestran varias transferencias desde una cuenta de la firma INDECOMM S.R.L. a Paula Facal, la agente de viajes que intervino en las reservas. Entre ellas, los fiscales identificaron pagos por $1.595.600, $2.485.650 y $226.000, todos con la referencia “Spagnuolo”, realizados el 15 de noviembre de 2024. También hallaron una transferencia por $600.000, del 19 de noviembre, con la misma referencia.

La fiscalía señaló que INDECOMM era una de las firmas que había recibido pagos de la ANDIS investigados en la causa.

Los audios sobre los gastos del funcionario

Los audios recuperados por los investigadores muestran el nivel de intervención de Canavesio en la organización del viaje y las exigencias de Spagnuolo respecto de las condiciones del traslado.

En una comunicación dirigida a la agente de viajes, Canavesio explicó que el funcionario insistía en conseguir mejores condiciones para un vuelo de larga duración.

“Yo estiro, estiro hasta donde se pueda, pero yo necesito que […] me consigan el mejor asiento de ida en Iberia y el mejor asiento de vuelta”, relató.

En el mismo audio, agregó que Spagnuolo seguía reclamando una mejora de categoría: “La verdad, Paula, no pude dedicar un minuto al tema del casamiento hoy, estoy con unos nervios de locos porque este tipo sigue tirando de la soga”.

La insistencia no habría terminado con la compra de los pasajes. En otro mensaje, Canavesio le dijo a Facal que el funcionario la llamaba repetidamente porque todavía no tenía resuelto el seguro de viaje.

“Este hombre me está llamando porque no le sacamos Assist Card, la verdad, estoy acá en el casamiento y el tipo no para de llamarme”, se escucha en el audio incorporado al expediente.

La documentación también registra la contratación de un seguro para cubrir su estadía entre el 17 y el 24 de noviembre y una reserva hotelera en Roma, entre el 19 y el 24 de noviembre, a nombre de Spagnuolo.

“Él lo que no quiere es pagar él”

Uno de los pasajes comprometedoras de la evidencia aparece en una conversación entre Canavesio y Facal sobre quién debía hacerse cargo de la cuenta del hotel.

“Él quiere el Crowne, pero ahora le estoy preguntando a Miguel quién lo va a pagar, porque este se hace el boludo”, le dijo Canavesio a la agente de viajes, en referencia a la intervención de Calvete.

Miguel Ángel Calvete habría financiado el viaje de Spagnuolo. X

En otro audio, fue todavía más explícita: “Obviamente, obviamente, por eso se lo mandé, porque él lo que no quiere es pagar él”.

Facal respondió con una observación sobre la situación del funcionario: “Qué descaro, o sea, encima, aunque sea si después arregla algo con Miguel, pero ahora que nazca de él hacer el pago, con el cargo que tiene me imagino que debe tener dinero o ganar un buen sueldo”.

La respuesta de Canavesio quedó registrada en una frase que la fiscalía considera especialmente relevante para explicar el sentido de los pagos: “Sí, pero se pagan favores políticos, Paula, se pagan favores políticos”.

Para los investigadores, ese intercambio aporta un indicio sobre la finalidad de los gastos cubiertos por Calvete y su equipo, en el contexto de los negocios que se investigan en la ANDIS.

El mensaje de Diego Spagnuolo al regresar

El dictamen también reproduce un audio que el propio Spagnuolo le envió a Canavesio después de regresar a la Argentina. En el mensaje, le agradeció las gestiones y le expresó su satisfacción con el resultado del viaje.

“Patricia, vos jamás en la vida vas a molestar. Sabelo. Estás en el ranking de mis personas favoritas, estás en un puesto altísimo, altísimo”, le dijo.

Después se quejó de las condiciones del vuelo y de que no había conseguido una mejora de categoría. Sin embargo, al referirse al resultado de su estadía en Israel, afirmó: “Salió todo muy bien, lo que tenía que salir bien, o mejor”.

Los fiscales relacionaron ese mensaje con las gestiones y los comprobantes reunidos durante la investigación. En otra conversación entre Canavesio y Facal, esta última mencionó que Spagnuolo había viajado para presentar un “plan” de negocios. “Sí, porque iba a presentar un plan de su negocio”, escribió Canavesio el 25 de noviembre de 2024.

La fiscalía considera que el conjunto de esos elementos permite reconstruir tanto el propósito del viaje como la forma en que se financiaron los gastos.

Los más de $5.000.000 en efectivo y el papel de INDECOMM

El viaje a Israel no es el único episodio que los fiscales incorporaron para ampliar la acusación por presuntos sobornos contra Spagnuolo.

La Justicia profundiza la investigación de la Causa ANDIS. Archivo

El dictamen también retoma una entrega de dinero en efectivo que habría sido gestionada por Calvete mediante Julio César Viera, conocido como “Play”. Según la reconstrucción fiscal, Spagnuolo había solicitado dinero y, el 11 de junio de 2025, INDECOMM S.R.L. transfirió $5.300.000 a Viera.

En un audio dirigido a Spagnuolo, Calvete le explicó cómo podía concretarse la entrega: “Mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale al fercho y lo pone en algún lugar disimulado, eso que me habías dicho”.

Los investigadores vincularon ese mensaje con la transferencia y con los antecedentes de la causa, en la que ya se habían identificado presuntos retornos mediante entregas de efectivo y la compra de mobiliario para la vivienda del exfuncionario.

La nueva evidencia, según la fiscalía, amplía el universo de beneficios que habría recibido Spagnuolo mientras ocupaba un cargo clave en el organismo.

La acusación: pagos a cambio de garantizar intereses privados

En el apartado dedicado a los nuevos pagos indebidos, los fiscales sostuvieron que Calvete habría financiado el viaje a Israel, entregado dinero en efectivo y puesto a disposición del funcionario a personas de su entorno para resolver asuntos personales.

La acusación vincula esas prestaciones con el presunto esquema de corrupción que habría funcionado en la ANDIS, en el que empresarios y operadores privados obtenían beneficios de las contrataciones estatales mientras funcionarios del organismo garantizaban condiciones favorables para sus negocios.

En ese marco, los fiscales solicitaron ampliar la declaración indagatoria de Spagnuolo por los nuevos hechos de cohecho que le atribuyen, además de las maniobras ya investigadas.

La causa también tiene bajo la lupa a Calvete, señalado como uno de los operadores que conectaban a proveedores privados con los funcionarios de la agencia.

El dictamen sostiene que el entonces titular de la ANDIS garantizó que la Suizo Argentina se convirtiera en una de las principales beneficiarias de las compras de medicamentos de alto costo, mediante acuerdos ilícitos y a cambio de retornos.