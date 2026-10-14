Consejo de la Magistratura: pidieron la destitución del juez Gastón Salmain

El juez de Rosario está procesado por presunto cobro de coimas y acusado de mentir en su declaración jurada. En tanto, el magistrado desmintió las acusaciones en su contra.

Tres integrantes del Consejo de la Magistratura acusaron hoy por mal desempeño y pidieron la destitución del juez federal de Rosario Gastón Salmain , procesado penalmente por cobrar coimas a cambio de fallos y acusado de haber mentido en su declaración jurada para concursar por el cargo al que accedió, al haber omitido expresamente que había sido echado del Poder Judicial por intentar sobornar a una empleada para manipular causas.

“Nos tomó por tontos", exclamó el senador Luis Juez en su alegato. "Les mandamos a Salmain para combatir los narcos a Rosario. ¡Por Dios!”, escuchaba en el recinto el propio juez que tiene dictada una prisión preventiva y que no se hizo efectiva por sus fueros.

Tras el alegato de los acusadores, fue el turno de la defensa, a cargo de los abogados Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira .

Allí insistieron en que Salmain no estaba obligado a reportar sus antecedentes porque habían ocurrido hacía dos décadas e insistieron en defender la actuación de Salmain en la causa “Attila” y acusar de mentiroso al arrepentido que lo comprometió Fernando Whpei.

La decisión sobre la permanencia en el cargo de juez para Salmain está en manos del jury integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López , los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández .

Luis Juez fue uno de los principales oradores. Archivo

De qué se lo acusa al juez Salmain

Salmain juró en mayo de 2023 como juez federal en Rosario. Desde diciembre pasado, está procesado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

Se lo acusa de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de u$s10 millones a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, a cambio de una coima de u$s200 mil.

El empresario beneficiado, Fernando Whpei, fue quien detalló la maniobra al declarar como arrepentido en el marco de la causa donde se investiga a otro exjuez de Rosario, Marcelo Bailaque.

Como intermediario también quedó procesado un lobbista judicial. En la causa se dictó la orden de detención de Salmain, que no se hizo efectiva porque aún mantiene fueros como juez.

Junto al juez Barroetaveña y a la abogada Jimena de la Torre, Juez inició la acusación contra Salmain haciendo foco en su decisión de haber ocultado al Consejo de la Magistratura cada vez que concursó su pasado en la justicia. En su exposición inicial había dicho que lo hizo así porque no le sumaba puntos.

“Salmain se olvidó una parte de su vida. Cuando declaró aquí pareciera que todo el mundo se juntó para perjudicarlo. Pero él no pudo, no supo, no quiso aportarnos ningún dato. No le comentó al Consejo de la Magistratura que había sido empleado del Poder Judicial, que estuvo cinco años en la justicia y los últimos tres años y pico era abogado. Dijo que no lo mencionó porque no me sumaba puntos.

"Otra gran mentira -dijo Juez-. ¿Por qué obvió ese paso por la justicia? Lo obvió por la sencilla razón de que tenía que acompañar con el documento que decía si había tenido sanciones del Poder judicial. Y entonces tenía que pedir un certificado en la Cámara Federal de Seguridad Social, la misma cámara que le había iniciado el proceso penal”.

En ese marco, el senador repasó cómo fue ese proceso: una empleada lo había denunciado ante sus superiores porque Salmain le confió que, siendo empleado, también trabajaba en un estudio jurídico y entonces quería manipular los sorteos para que le tocaran en su juzgado distintos expedientes. Se le hizo un sumario y fue cesanteado por la Corte Suprema en 2002. Además, se abrió una causa penal, Salmain fue grabado, fue procesado y evitó una condena pidiendo un probation, haciendo tareas en el Jardín Botáníco. “No sé con qué planta hablaba… Seguramente alguna enredadera porque pasar de cesanteado del poder judicial a juez federal…”, afirmó.

“Estaba concursando para juez, no para el repositor de supermercado. Nos tomó de tontos. Fue un olvido inteligente, claro, premeditado, dirigido para que su conducta no pudiera ser juzgada -afirmó-. El Consejo no tenía forma de saberlo. El Senado menos. Les mandamos a Salmain para combatir los narcos a Rosario. Por Dios… Nos tomó el pelo, se nos rio en la cara”.

A su turno, Barroetaveña se abocó a analizar el presunto mal desempeño en el marco en un expediente judicial Attila contra el Banco Central de la República Argentina, en el que Salmain fue procesado con prisión preventiva.

Salmain está acusado de mentir para acceder a la Magistratura. Archivo

El financista Fernando Whpei, investigado en la causa penal por lavado de dinero y prevaricato contra el hoy exjuez de Rosario Marcelo Bailaque, pidió declarar como arrepentido y contó cómo había arreglado con Salmain, previas gestiones del operador judicial Santiago Busaniche, obtener un fallo favorable para acceder a dólar oficial cuando regían restricciones cambiaras en la gestión de Alberto Fernández.

A cambio, Salmain le habría pedido un retorno del 10 por ciento de la operación, estimada en u$s200 mil. Sin embargo, la compra de esos dólares recién se concretó cuando cambió el gobierno y se levantaron las restricciones, por lo que el beneficio reportaba unos u$s20.000. Whpei les contó a los fiscales de Rosario que eso generó que Salmain le exigiera a través de Busaniche el pago acordado previamente, a lo que el financista se negó.

La postura de la defensa

La defensa se quejó de la acusación, defendió la actuación del juez en la causa Attila. Sobre sus antecedentes, la defensa sostuvo que le están exigiendo a Salmain “algo que la ley no le exige”. “Les meten la lectura de los hechos para contaminarlos a ustedes… Pudo haber matado perros, matado bebés… Lo más feo que se les ocurra. Paso el tiempo”, resaltó.

La defensa resaltó que el propio Consejo puso límites al tiempo de sanciones a reportar y también exhibió el video de la sesión en el Senado Nacional cuando se aprobó el pliego y votó el senador Juez. “Con tal de generarles a ustedes un falso humo, están construyendo un fantasma”, agregó.

Por su parte, Ubeira disertó sobre cómo el poder político usa las causas penales, habló de su trayectoria en la causa AMIA y los “desmanes” que se cometen en la justicia federal y recordó que hasta el ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona tuvo una probation. “Noto en la parte acusadora una falta absoluta de caridad”, dijo y tras citar la biblia señalo. ¿Cuántos de los que están acá pueden arrojar la piedra?”.

Salmain pidió hablar un minuto. “Cuando concursé lo hice en el convencimiento de que podía desempeñar el cargo, intenté ser el mejor juez que pude ser. Lo que dicen los empleados… Eso soy yo. No soy lo que dice la acusación. Dicen que el que se cae y se levanta es más fuerte que el que nunca se cayó. Yo me caí. Pero me levanté y camino”.