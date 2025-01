Crece la demanda de créditos hipotecarios: las claves de los préstamos

La tasa más baja del mercado la tiene el Banco Municipal de Rosario ya que es del 3% para sus clientes con cuenta sueldo y del 4,2% para quienes no cobren su sueldo en la entidad. En segundo lugar, el Banco Ciudad ofrece una tasa del 3,5% para comprar en el microcentro porteño y en el sur de la ciudad, mientras que para adquirir una propiedad en otros barrios se ofrece una tasa del 5,5%. Este banco además, fue pionero en lanzar créditos para inmuebles en pozo. En tercer lugar se posiciona el Banco de Neuquén que ofrece diferentes préstamos cuyas tasas oscilan entre el 3,5% y el 9,5%.

Es importante analizar cada propuesta y cada banco ya que ofrecen diferentes tipos de préstamos, tasas e incluso algunos permiten sumar haberes para conseguir el crédito.

“Aunque el récord histórico fue de 63.382 créditos en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri, las condiciones actuales podrían facilitar una nueva era de crecimiento si las tasas de interés disminuyen y la economía nacional e internacional se estabiliza”, sostuvo Alan Daitch, CEO de TasaTasa.com plataforma especializada en la oferta y demanda de créditos hipotecarios.

Cómo es el proceso para obtener un crédito hipotecario

“Los créditos están impactando muy bien. Son distintos a los créditos hipotecarios de la era de Macri. Estos créditos en la mayoría de los bancos se cargan de forma virtual. Ya no hay que llevarle toda la documentación al banco. A la semana o a los 10 días ya se contacta rápidamente un tasador. Entre 30 y 45 días, como máximo, ya tenés designado un escribano. Esto antes no pasaba”, explicó Miguel Di Maggio, director de la inmobiliaria Depa.

“Los bancos han ampliado su listado de escribanos y de tasadores, y esperemos que sigan con esta dinámica y esta velocidad. Tener en 45 días un escribano designado y entre 20 y 30 días la escritura, realmente es muy ágil. Y eso no es hoy un obstáculo para negociar con un propietario. El propietario suele acceder a la venta con un crédito hipotecario porque es rápido. Antes se demoraba de 3 a 4 meses”, agregó. Es evidente que los tiempos se aceleraron, lo que simplifica la compra.

Otro punto que destacó el especialista es que si bien los créditos son en pesos, a la hora concretar la operación la gente compra dólar MEP y no tiene parking. “Esto permite que el comprador entregue los dólares arriba de la mesa o por transferencia. Y es en el acto ya que no hay demora, no hay parking para el comprador con crédito hipotecario. Sino suele demorar 24 horas tener el dinero en la cuenta”, finalizó Di Maggio.