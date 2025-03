Crédito hipotecario: entre la dificultad para acceder y el temor a endeudarse de por vida

El crédito hipotecario es muy restringido en Argentina. Mientras en muchos países desarrollados la compra de viviendas con hipotecas es la regla, aquí es la excepción. Pareciera que, con una demanda potencial de 4 millones de familias que necesitan un hogar , el sistema financiero local simplemente expulsa a quienes no cumplen los requisitos.

Luego, se encuentra el anticipo, que suele ser del 20 al 25% del valor de la propiedad y que hay que abonar de contado al comienzo, siendo un costo muy alto para la gran mayoría. Por último, la tasa de interés suele ser desafiante y en los últimos meses ha aumentado significativamente.

Muy pocos logran pasar estas barreras. Y, aún pudiendo superarla, persiste la incertidumbre respecto a cómo terminará la relación con el banco.

Luego de incontables crisis, inflación, devaluaciones, caídas del empleo y los salarios, por mencionar sólo algunas, los argentinos tienen la percepción de que endeudarse a largo plazo es un riesgo demasiado grande.

Hay factores culturales, históricos y económicos que contribuyen a esa incertidumbre para planificar a largo plazo. Es común escuchar razonamientos como "¿qué pasa si me quedo sin trabajo y no puedo sostener la cuota?", "si vuelve la inflación mi sueldo se va a licuar", "se va a disparar el dólar", o "cuando hay crisis en mi pyme no puedo asegurar un nivel de ventas". Por todo esto, el temor es la segunda barrera.

Cómo acceder al sueño de la casa propia

Tras años de establecer como misión la de "hacer dueños" en Argentina, existen propuestas para suavizar ambas dificultades.

La dificultad para acceder la superamos con un sistema mucho más flexible: consideramos todo el arco de ingresos que la persona tiene, nuestro valor de anticipo es menor y permitimos desdoblarlo en 2 y hasta 3 pagos a lo largo de hasta 24 meses.

La cuota que establecemos deriva de la tasa de interés que es competitiva y se puede desdoblar en 3 tipos: una cuota inicial baja, otra cuota durante la fase de obra y otra recién cuando la persona toma posesión; allí se actualiza el valor de la cuota que contempla lo que antes se usaba para pagar un alquiler, sin impactar en la economía de la familia.

Con respecto al factor incertidumbre, hemos previsto los distintos escenarios para garantizar la continuidad de los planes. Por ejemplo, si una persona pierde su empleo, hasta seis meses Spazios lo sostiene con un seguro de desempleo donde no paga cuota en ese período, sin ningún tipo de penalidad.

Si hubiera cambios en la inflación, no se ajusta la cuota por UVA sino que se ajusta por CAC, un índice mucho más cercano a lo que le pasa al valor del metro cuadrado.

Otro efecto para combatir el temor es el refinanciamiento de los planes: nuestros clientes tienen flexibilidad tanto para reprogramar sus pagos, pasarse a otra unidad u otro edificio de nuestra amplia oferta si necesitaran una entrega más alejada o unidad más grande o chica, sin ninguna penalización.

En resumen, las dificultades y creencias limitantes sobre el crédito hipotecario en Argentina están atravesadas por una mezcla de factores económicos, históricos y culturales, que afectan principalmente a jóvenes.

CEO de Spazios.