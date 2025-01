En auge: crece la compra de inmuebles a estrenar con financiación post entrega

Hace menos de un año, 23 bancos lanzaron créditos hipotecarios y eso reactivó al sector. Pero esos créditos están orientados a inmuebles usados. Ante la falta de créditos para proyectos en pozo, se anunciaron las hipotecas divisibles, que si bien están en camino, todavía no comenzaron a implementarse.

“Se firma un boleto donde dependiendo del avance de la obra se paga un anticipo y se fijan la cantidad de cuotas, un porcentaje de las cuales quedarán a pagarse más allá de la posesión”, aclaró.

Los proyectos a estrenar, grandes protagonistas de este tipo de financiación

Los departamentos a estrenar también forman parte del abanico de opciones que algunas desarrolladores comenzaron a ofrecer con posibilidad de pagar en cuotas post entrega.

“Hasta hace poco tiempo no existía el financiamiento. La gente que podía comprar propiedades solamente la podía comprar si tenía toda la plata. La única posibilidad de financiar era en un proyecto en construcción que uno ingresaba con un adelanto y pagaba el resto en cuotas pero tenía que esperar dos o tres años para que le den la propiedad. Ahora con los créditos hipotecarios surgió una oportunidad para el que quiere comprar un departamento usado. Pero, seguía faltando el crédito hipotecario para los departamentos nuevos. En este caso, se están reglamentando las hipotecas divisibles para los proyectos en pozo o en construcción pero sigue sin existir el crédito para los departamentos a estrenar”, explicó Hernán Siwacki, Ceo de Capital Brokers.

Actualmente hay casos en los que de los desarrolladores no necesitan todo el dinero para poder terminar la obra, sino que usan capital propio o de su grupo inversor y ofrecen a los compradores que están buscando departamento a estrenar y no llegan a poner todo el dinero junto una financiación post posesión.

“Le dan la posesión del departamento, lo puede usar ó alquilar, se paga un anticipo del 50% y el saldo que le queda lo paga en un corto plazo. Es una financiación que sirve para descomprimir a la gente que le falta poco dinero para llegar”, agregó Siwacki.

Barrios con oportunidades

La demanda está activa y se trata de una oportunidad interesante para los compradores. Hay algunas opciones en barrios como Belgrano, Colegiales y Palermo que se están manejando con esta modalidad.

Ahora bien, al momento de la entrega todavía no hay escritura por lo que no es posible hacer una hipoteca. Si el comprador no paga las cuotas acordadas se cancela el crédito y se inicia una acción judicial. Pero obviamente, antes de acordar la financiación se hace un exhaustivo estudio de la capacidad de pago del comprador para evitar problemas.