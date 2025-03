Escrituras de compraventa en CABA: fue el mejor febrero en 17 años

Los datos de compraventa de inmuebles arrojan que fue el mejor febrero desde el 2008 y el cuarto mejor mes de la serie estadística que empezó en 1998. Sólo lo superan 1998, 2007 y 2008. De hecho, fue mejor que 2018, pese a que en ese momento se realizaron 1600 hipotecas contra 965 ahora.

“Tenemos prácticamente el doble de operaciones que en el primer bimestre de 2024 y con un importantísimo empuje de los créditos hipotecarios. Es un muy buen arranque de año y ojalá estas mil hipotecas mensuales sean el piso de esta nueva realidad inmobiliaria”, señaló el presidente del Colegio de Escribanos, Jorge De Bártolo.

“Desde el Colegio de Escribanos insistimos en ganar tiempo en las gestiones de compra que se dan con crédito bancario: tenemos que articular cada vez mejor con bancos y organismos para llegar rápido a la operación. Ganar tiempo también es ganar dinero”, aseguró.

Cuánto cuesta comprar un departamento en CABA

El precio del metro cuadrado de departamentos subió un 1,3% en febrero. Un monoambiente tiene un precio medio de u$s104.280, mientras que uno de dos ambientes se ubica en u$s125.427 y uno de tres ambientes en u$s172.723.

Puerto Madero continúa primero en el ranking de barrios más caros para la compra, con un precio medio de u$s6.055 por m2. Palermo (u$s 3.289 por m2) y Núñez (u$s 3.093 por m2) completan el podio. En contrapartida, Lugano se presenta como el barrio más económico, con un precio de u$s 1.064 por m2. Le siguen Nueva Pompeya (u$s 1.405 m2) y Parque Avellaneda (u$s1.518 por m2).