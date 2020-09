Dólar: para mercado, medidas del BCRA alargarán la presión devaluatoria

Sin embargo, ante este nuevo escenario hay quienes consideran que el Gobierno compró tiempo para no tener que devaluar de manera abrupta, mientras aguarda una mayor acumulación de reservas. “Este tipo de medidas le da algo más de vida al crawling peg, puesto que refuerzan a niveles extremos el cepo y racionan aún más el acceso al ex Mercado Único y Libre de Cambios”, indicó el Matías Carugati, de la consultora Seido. Aunque advirtió: “Queda en evidencia que la situación es bastante precaria y las expectativas a futuro no creo que mejoren demasiado. Ganar tiempo para tomar medidas de fondo puede funcionar. Pero si no cambia nada más es sólo estirar la indefinición”.