Sumatoria anuncia otra emisión récord de sus Obligaciones Negociables Sustentables

Con su segunda ON etiquetada como sustentable del año, la Asociación Civil Sumatoria para una nueva economía logró licitar $1.825 millones para impulsar una economía real, social y sostenible en Argentina, un monto récord para la ONG, y que logró generar una oferta de $3 mil millones.

La ON está avalada por Banco Comafi, Banco Galicia, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Hipotecario y Banco Supervielle, y se emitió por un valor nominal de $1.825.000.000 a tasa Badlar + 5.49%. Este monto supera ampliamente el monto de la ON anterior, emitida en marzo de 2024 por $800.000.000, con una demanda récord (casi 3 mil millones de pesos) demostrando una vez más que el mercado valora el impacto y superando todas las colocaciones históricas de Sumatoria juntas, completando con esta emisión un crecimiento de 1200% vs el año anterior.