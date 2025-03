Día Mundial del Clima: las empresas toman medidas sustentables, pero se duda sobre sus motivaciones

En el Día Mundial del Clim a , la asociación global de investigación de mercado Worldwide Independent Network of MR (WIN) publicó su Worldviews Survey junto con Voices en la Argentina. La encuesta recoge las perspectivas de más de 32.000 personas sobre temas sociales urgentes, entre los que se incluye el cuidado del medioambiente . Los resultados reconocen esfuerzos de las empresas y gobiernos, pero persiste el escepticismo sobre sus motivos y su eficacia.

El presidente de WIN International Association, Richard Colwell, señaló: “Si bien el compromiso con los problemas ambientales está aumentando, los datos sugieren que la confianza en las iniciativas, tanto corporativas como gubernamentales, sigue siendo frágil . Para impulsar un cambio significativo, las empresas y los responsables políticos no solo deben actuar, sino también demostrar su sinceridad y eficacia al abordar los desafíos climáticos.”

El 66% de las personas a nivel mundial cree que las empresas toman medidas en materia de sostenibilidad (vs. 58% en 2022 y 2021). Si bien este aumento sugiere un progreso, persiste el escepticismo sobre las verdaderas motivaciones empresariales : solo el 22% cree que operan seriamente, mientras que el 44% piensa que solo lo hacen por imagen.

El porcentaje de quienes creen en el compromiso de las empresas con la sostenibilidad crece notoriamente en países como China (61%), India (49%) y Vietnam (42%). En cambio, el escepticismo es mayor en Corea del Sur y Grecia (63% cada uno), Tailandia (56%), Eslovaquia y España (54%), Francia, Finlandia, Hong Kong, México y Chile (51% cada uno), donde creen que las empresas lo hacen solo por imagen.

La visión de la Argentina

En la Argentina, el 60% cree que las empresas adoptan medidas de sostenibilidad (vs. 49% en 2022 y 47% en 2021). Sin embargo, solo el 14% considera en 2025 que lo hacen con seriedad (vs. 8% en 2022 y 11% en 2021), mientras que el 46% cree que estas acciones responden solo a una cuestión de imagen (vs. 41% en 2022 y 36% en 2021).

Sostenibilidad 2.PNG En la Argentina, 9 de cada 10 encuestados señalan que las acciones individuales pueden mejorar el medioambiente.

Al analizar los resultados de Argentina por segmentos sociodemográficos, el 14% que cree que las empresas operan seriamente crece entre los más jóvenes (19% en encuestados de 18 a 24 años vs. 7% entre los de 65 años y más) y entre residentes de CABA (17% vs. 14% en interior y 11% en GBA).

La Directora Ejecutiva de Voices responsable del estudio en la Argentina, Constanza Cilley, declaró: “Los datos muestran un avance en la percepción de las iniciativas empresariales, pero también un escepticismo persistente sobre su autenticidad".

En cambio, el 46% de los argentinos que opina que las empresas toman medidas en materia de sostenibilidad por imagen aumenta en personas de 35 a 49 años (51%), quienes tienen educación superior (52%) y, especialmente, en el nivel socioeconómico alto, donde alcanza a 6/10 (57% en ABC1 vs. 47% en C2C3 y 40% en DE).

Cilley también agregó que en la Argentina, "aunque más personas reconocen que las empresas están tomando medidas, solo una minoría cree en su compromiso genuino. Esto nos desafía a ser más transparentes, demostrar impacto real y construir confianza a través de acciones concretas”.

El papel de los gobiernos en el cuidado del medioambiente

El 52% de los encuestados a nivel global considera que los gobiernos están tomando las medidas necesarias para cuidar el medioambiente, mientras que el 48% cree lo contrario. Si bien los gobiernos de Tailandia (98%), Vietnam (97%) e Indonesia (94%) recibieron los mayores elogios, persisten fuertes críticas en China (93%), Noruega y Serbia (75% en cada caso), Croacia (74%) y Francia (70%).

En Estados Unidos, el 62% señala que el gobierno no toma las medidas necesarias. Entre América Latina, Ecuador se destaca por el mayor optimismo: el 60% de los encuestados cree que los gobiernos se están encargando del cuidado del medioambiente. Chile y México (55%) y la Argentina (50%) se encuentran en línea con la media global.

En cambio, en el resto de la región se registran mayores críticas: estos son Perú (42%), Brasil (41%) y Paraguay (26%). En la Argentina, la conformidad con las acciones medioambientales del gobierno (50%) crece entre los hombres (53% frente a 48% de las mujeres), las personas de entre 25 y 34 años (56%) y los residentes del interior del país (53%, frente al 44% en el Gran Buenos Aires y 45% en la Ciudad de Buenos Aires).

El impacto del compromiso individual en la mejora del medioambiente

El 82% de los encuestados cree que sus acciones pueden tener un impacto positivo en el medioambiente. Una excepción es China, donde el 88% de la población no cree en la importancia de la responsabilidad individual con el medioambiente.

Minorías notables en países como Suecia, Japón, Turquía, Polonia y Alemania también expresan dudas, con hasta un 36% de escepticismo sobre el impacto individual. Esta creciente apatía climática podría debilitar el apoyo a las políticas de sostenibilidad y desincentivar hábitos ecológicos, lo que pone de relieve la necesidad de un mensaje más contundente sobre el impacto real de la acción individual.

América es la región con mayor nivel de acuerdo respecto al impacto positivo individual en el medioambiente, con un 87% de menciones. Dentro de Latinoamérica, México y Paraguay (94% ambos) se destacan de forma notoria por esta opinión.

Ecuador (90%), Perú (89%), Argentina (87%) también registran porcentajes significativos que superan a la media global, mientras Chile (84%) se encuentra en línea y Brasil se muestra un tanto menos de acuerdo, con un 80% de menciones.

En la Argentina, 9/10 encuestados (87%) señalan que las acciones individuales pueden mejorar el medioambiente. Esta opinión crece entre las mujeres (90% vs. 84% hombres), a mayor educación (83% primaria, 89% secundaria y 90% superior), en el nivel socioeconómico medio (90% vs. 85% en ABC1 y 84% en DE), entre adultos de 35 a 49 años (90%), y alcanza su punto más alto en mayores de 65 años, donde casi la totalidad se manifiesta de acuerdo con esta idea (96%).