Atención usuarios de WhatsApp: el falso correo electrónico que puede provocar el robo de tu cuenta

No compartir códigos de verificación : Nunca compartas tu código de verificación de WhatsApp con nadie, incluso si la solicitud parece provenir de un amigo o familiar. WhatsApp nunca pedirá este código a través de mensajes.

Evitar hacer clic en enlaces sospechosos : Los estafadores suelen enviarte enlaces maliciosos a través de WhatsApp o correo electrónico. No hagas clic en enlaces de fuentes desconocidas y asegúrate de verificar la autenticidad de cualquier mensaje antes de seguir instrucciones.

Revisar tu SIM: Si notas que tu línea móvil deja de funcionar repentinamente o no puedes recibir mensajes, contacta a tu proveedor de telefonía inmediatamente para verificar que no haya habido una transferencia no autorizada de tu número de teléfono.