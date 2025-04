Un nuevo megamillonario lidera el ranking Forbes: quién es y de cuánto es su fortuna

Elon-Musk-1.jpg Elon Musk es el megamillonario que encabeza la lista de Forbes en 2025. Nuevo Diario

Donald Trump también aparece en el ranking de Forbes

Por su parte, Trump también aparece en la lista con un importante crecimiento patrimonial del 122%. La suma de u$s5.100 lo ubica en el puesto 700 del ranking.

Es este caso, la revista destaca: "Trump transitó la pospresidencia más lucrativa de la historia de Estados Unidos". Además, a sus negocios inmobiliarios de siempre, le incorporó el producto de la comercialización de NFT y otros artículos de colección entre sus partidarios, además de acciones de una empresa de redes sociales.

Quiénes son los hombres más millonarios del mundo en 2025

La revista Forbes sigue de manera sistemática a los multimillonarios desde 1987. Localizando a 140 de ellos ese primer año. Pasaron dos décadas antes de que sus cifras superaran los 1000. Luego, en 2017, alcanzaron los 2000. Ahora, ocho años después, se alcanza otro récord: 3028 empresarios, inversionistas y herederos componen la lista de este año, 247 más que el año pasado.

Las naciones con más millonarios son Estados Unidos con 902 multimillonarios, seguido por China con 516 e India con 205 millonarios. Los multimillonarios del mundo siempre fueron ricos y poderosos, pero nunca tanto como ahora. En Estados Unidos Donald Trump volvió a jurar como presidente en enero y les dio a los multimillonarios más control sobre el gobierno, quizás como nunca antes se había hecho en la historia norteamericana.

Los principales 5 del ranking son: Elon Musk es el primero en esa lista, el segundo es Mark Zuckerberg, de Meta (u$s 216.000 millones). El tercer lugar es para Jeff Bezos, de Amazon (u$s215.000 millones), el cuarto, para Larry Ellison, de Oracle (u$s192.000 millones); y el quinto, para Bernard Arnault, con u$s178.000 millones, su peor ubicación desde 2017, tras una caída en las acciones.

Este año se suman 288 caras nuevas. Entre ellas, figuras como Bruce Springsteen (u$s1.200 millones), Arnold Schwarzenegger (u$s1.100 millones) y Jerry Seinfeld (u$s 1.100 millones). También aparecen el polémico magnate cripto Justin Sun (u$s 8.500 millones) y empresarios de inteligencia artificial de firmas como Anthropic, CoreWeave y DeepSeek. Se suman, además, empresarios de cadenas como Cava, Chipotle, Jersey Mike's y Zaxby's.

La lista de los 10 más ricos del planeta