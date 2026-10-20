Brasil: crece la preocupación por la influencia de Meta en las elecciones a días del balotaje

A días del balotaje, la campaña oficialista denunció restricciones en Instagram y recomendaciones algorítmicas a favor de su rival, a raíz de una investigación que reveló mensajes internos entre empleados. La Justicia electoral duplicó las multas y exigió garantías de igualdad entre los candidatos.

Archivo. A menos de una semana del balotaje, la discusión sobre la influencia de las plataformas digitales en el voto crece a raíz de los incidentes con Meta.

Brasil se encuentra en plena cuenta regresiva para el balotaje presidencial del próximo 25 de octubre , donde definirá a su próximo presidente entre el actual mandatario, Lula da Silva , y el opositor Flávio Bolsonaro . En el sprint final, las campañas de ambos lados se intensifican y comienzan a dialogar con un actor que gana relevancia en la contienda electoral: las redes sociales , o mejor dicho, Meta.

La empresa que agrupa a Instagram, Facebook y WhatsApp es seguida de cerca por la Justicia de Brasil por denuncias hechas por el oficialismo por presuntos sesgos en la distribución y el alcance de los contenidos en las redes sociales. En pocas palabras, el equipo de Lula acusa a Meta de que sus algoritmos favorezcan la reproducción de contenido asociado a Bolsonaro y, en contrapartida, el ocultamiento o al restricción del material del líder del PT.

La disputa llegó rápidamente a la Justicia brasileña. El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) le dio a Meta un plazo de 24 horas para demostrar que garantiza un trato igualitario a las campañas de ambos candidatos.

La resolución fue emitida este lunes por el juez Marco Aurélio Bellizze , quien advirtió que la compañía podría enfrentar multas de hasta un millón de reales diarios (u$s200.000) si no acredita el cumplimiento de las exigencias electorales. La sanción se aplicaría hasta el cierre de la segunda vuelta.

El fallo se produce en medio de una creciente disputa por el papel de las plataformas digitales en la campaña brasileña . El equipo de Lula denunció que las restricciones a sus publicaciones y anuncios en Instagram redujeron su visibilidad, mientras que los perfiles de su rival aparecían entre las recomendaciones automáticas de los servicios de Meta.

Bora gente, pras ruas, pras redes.



Vamos juntos construir nosso futuro.



Com o fim da escala 6 x 1.



O Prospera MEI, com novo teto de R$ 140 mil, dois funcionários e PIX de R$ 5 mil para a economia girar.



Defesa dos nossos direitos conquistados.



Vem com a gente! pic.twitter.com/a4BmksSkHv — Lula (@LulaOficial) October 14, 2026

Meta no es la primera empresa dedicada a las redes sociales que eleva las tensiones con el gobierno. Uno de los casos testigo fue cuando el Supremo Tribunal Federal (STF), bajo la conducción del juez Alexandre de Moraes, ordenó suspender X en Brasil. El conflicto se debió al incumplimiento de órdenes judiciales y a que la empresa no había designado un representante legal en el país.

La influencia de Meta en las elecciones de Brasil

La controversia explotó con la investigación realizada por el diario Folha de S.Paulo. En la misma, detallaron como empleados de Meta reconocieron en conversaciones internas que algunas restricciones perjudicaron las cuentas del actual presidente en los últimos días, mientras el algoritmo recomendaba el perfil de Flávio Bolsonaro.

Uno de los episodios que ocurrió el 9 de octubre, cuando la cuenta oficial de Lula en Instagram no pudo promocionar publicaciones de su feed durante casi 24 horas. Según los administradores de la campaña, el inconveniente impidió que esos anuncios llegaran a casi 1,3 millones de usuarios. La diferencia de votos en la primera vuelta entre ambos candidatos fue de 2.227.65.

Archivo. Lula y Bolsonaro irán al balotaje el próximo 25 de octubre.

En medio del reclamo, los trabajadores de Meta en Brasil consultaron a ingenieros de la compañía en Estados Unidos, pero, de acuerdo con Folha, estos no consideraron que el problema requiriera una respuesta urgente.

También se denunciaron fallas en las búsquedas de WhatsApp e Instagram. En el primer caso, las consultas relacionadas con Lula recomendaban el canal de Flávio Bolsonaro. En Instagram, el perfil del candidato ultraderechista aparecía como sugerencia automática, mientras que el del presidente no figuraba incluso cuando se ingresaba su nombre.

La legislación brasileña prohíbe las recomendaciones algorítmicas de candidatos. Sin embargo, según las denuncias, el sistema de Meta habría incumplido esa disposición en varias ocasiones en beneficio del hijo del expresidente, Jair Bolsonaro, condenado por la justicia de Brasil a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado,.

Folha aclaró que las conversaciones internas no contenían referencias a una intención explícita de la compañía de interferir en las elecciones. Los empleados discutían la gravedad de los aparentes problemas técnicos y las demoras en resolverlos.

La campaña de Lula ya había recurrido al TSE para denunciar que Meta limitó la difusión de publicaciones del presidente entre el 9 y el 10 de octubre. La coalición consideró que las restricciones podían favorecer a Bolsonaro, y las autoridades electorales exigieron a la empresa explicaciones en un plazo de 48 horas.

Meta reconoció que se habían registrado problemas técnicos vinculados con anuncios y publicaciones de la campaña oficialista, pero negó que sus sistemas tuvieran un sesgo ideológico o buscaran beneficiar a Flávio Bolsonaro. La compañía también sostuvo que las fallas no afectaron exclusivamente a Brasil ni únicamente a las cuentas del presidente. Además, aseguró que cumple con las normas electorales y que está comprometida con garantizar un trato igualitario a los candidatos.

En su nueva revisión, Bellizze señaló que no existen elementos suficientes para demostrar que los sistemas de Meta hayan favorecido o perjudicado deliberadamente a alguno de los postulantes. Sin embargo, remarcó que tampoco hay pruebas concluyentes de que la empresa haya cumplido satisfactoriamente con todas las exigencias del tribunal.

“El incumplimiento reiterado, a pocos días de la segunda vuelta electoral, demuestra que la multa impuesta fue insuficiente”, sostuvo el comunicado que acompañó la decisión.

Hasta el momento, Meta no se pronunció sobre la nueva resolución. La semana pasada, la compañía había atribuido los incidentes a fallas técnicas que afectaron a distintos mercados, incluido Brasil.

También hay denuncias contra la inteligencia artificial de Meta y Google

La disputa por el alcance y el dominio de los contenidos digitales se extendió a las herramientas de inteligencia artificial. La coalición Brasil Pronto Pra Mais presentó otra denuncia ante el TSE por el comportamiento de la inteligencia artificial de Meta y pidió que se investigara su posible impacto sobre la campaña.

La empresa aseguró que adoptó medidas para impedir temporalmente la generación de imágenes que promuevan candidaturas durante el período electoral brasileño.

En paralelo, la misma coalición denunció respuestas de Gemini y del buscador con inteligencia artificial de Google. Según la presentación, esas herramientas atribuyeron a Lula declaraciones que no había realizado sobre crimen organizado y terrorismo.

Las denuncias se producen en la recta final de una elección marcada por la disputa por la visibilidad en las redes sociales y las sospechas de interferencia extranjera. El equipo del presidente ya llevó el caso de Meta ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), mientras las autoridades electorales buscan que las plataformas garanticen condiciones equitativas para ambas campañas.