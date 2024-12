Guía para encontrar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en el teléfono móvil

Este problema es evidente en el caso de dispositivos con almacenamiento limitadas o que exigen una limpieza regular de los datos acumulados. Aunque WhatsApp no cuenta con una papelera de reciclaje visible, existen métodos sencillos para eliminar archivos innecesarios de manera definitiva.

La aplicación no tiene una papelera de reciclaje tradicional, pero en los dispositivos Android existe una “papelera oculta” en la estructura de carpetas del sistema. Para acceder y eliminar los archivos se debe:

Entrar al administrador de archivos del teléfono, que puede denominarse “Archivos” o “Gestor de archivos” dependiendo del modelo.

dependiendo del modelo. Ir a A lmacenamiento interno o Almacenamiento principal .

. Dirigirse a la ruta Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

Dentro de esta carpeta hay subcarpetas como Imágenes, Vídeos, Audios y Documentos .

. Elegir los archivos o carpetas que desea borrar y presionar la opción Eliminar.

Este proceso vacía los datos que funcionan como una papelera de WhatsApp. Los archivos eliminados ya no ocuparán espacio en el dispositivo y no podrán recuperarse, así que hay que asegúrese de borrar únicamente lo que no se necesita.