Japón usará inteligencia artificial para simular ciberataques tras una ola de fallas en PHP

Japón creará un equipo para simular ciberataques con inteligencia artificial, tras fallas críticas en PHP que provocaron interrupciones en servicios públicos, bancos y empresas de todo el mundo.

Archivo. La primera ministra de Japón había alertado la gravedad del fenómeno el pasado jueves.

Japón creará un equipo para simular ciberataques con inteligencia artificial y detectar vulnerabilidades en sistemas tecnológicos , en medio de una crisis de seguridad informática que obligó a empresas y organismos públicos de distintos países a suspender servicios en línea por fallas críticas en PHP, uno de los lenguajes de programación que sostiene gran parte de internet.

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La divulgación de las vulnerabilidades desencadenó millones de intentos de hackeo y llevó a operadores de sitios web a implementar medidas de emergencia para proteger sus sistemas o desconectarlos temporalment e. El impacto alcanzó desde servicios financieros y de transporte hasta organismos gubernamentales, con interrupciones registradas en ciudades como Tokio y Helsinki.

En Japón, la situación llegó a afectar un servicio clave para la seguridad pública. SoftBank, la tercera mayor operadora de telefonía móvil del país, anunció el viernes que suspendería temporalmente su sistema de alertas de emergencia mientras trabaja para corregir una vulnerabilidad vinculada con PHP.

La interrupción implica que sus clientes dejarán de recibir avisos anticipados de terremotos, alertas de tsunami e información sobre desastres y evacuaciones a través de ese sistema. La medida adquiere especial relevancia en un país expuesto regularmente a fenómenos naturales, mientras el tifón Champi se aproxima a Okinawa, la prefectura más austral de Japón.

La compañía, que tiene más de 30 millones de clientes de telefonía móvil, aclaró que los usuarios todavía pueden recibir alertas sísmicas mediante otros servicios , como una aplicación de su negocio Yahoo.

Japón busca reforzar su estrategia de ciberseguridad

El gobierno japonés busca incorporar inteligencia artificial a sus mecanismos de defensa para anticiparse a las amenazas informáticas. El ministro de Industria, Ryosei Akazawa, sostuvo que las organizaciones deben cambiar su enfoque y analizar los sistemas desde la perspectiva de quienes intentan vulnerarlos.

“Un ataque puede tener éxito con solo encontrar una brecha... Por esa razón, es importante que cambiemos nuestra mentalidad y pensemos desde la perspectiva del atacante”, afirmó el funcionario el viernes. “Los defensores también necesitan aprovechar la inteligencia artificial y responder de manera proactiva, manteniéndose un paso adelante”, agregó.

Las interrupciones alcanzaron a algunas de las principales compañías japonesas. La firma de corretaje Nomura, el grupo financiero Mitsubishi UFJ Financial Group, la aerolínea ANA y la operadora ferroviaria East Japan Railway (JR East) suspendieron temporalmente algunos servicios en internet como parte de sus medidas de emergencia.

También quedaron afectados servicios en línea del Ministerio de Finanzas, la Agencia Nacional Tributaria y la Agencia Meteorológica de Japón.

El papel de la inteligencia artificial en los ciberataques

La crisis también expuso los riesgos que enfrentan las empresas japonesas ante atacantes que aprovechan las capacidades de la inteligencia artificial.

Los especialistas en ciberseguridad vienen alertando sobre el uso de inteligencia artificial para automatizar distintas etapas de los ataques informáticos. Entre ellas figuran la detección de vulnerabilidades en programas y la elaboración de campañas de phishing, una combinación que permite ejecutar operaciones delictivas con mayor rapidez, menores costos y más dificultades para su detección.

Archivo. PHP es uno de los lenguajes de programación que sostiene gran parte de internet.

En este contexto, los desarrolladores de PHP publicaron el miércoles actualizaciones para corregir las vulnerabilidades, que habían permanecido ocultas durante años hasta que fueron detectadas mediante inteligencia artificial. Además, instaron a los usuarios a actualizar el software de inmediato.