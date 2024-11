Un organismo de control antimonopolio de Canadá demandó a Google por abuso de posición en la publicidad

Allí incluían que Google tenía que vender su navegador web, argumentando que había monopolizado las búsquedas online y su negocio. El problema es que esta venta podría se el comienzo da la caída de la empresa, que posee una capitalización bursátil de u$s2 billones.

Extensiones Google Chrome.jpg Google podría llegar a vender su navegador por orden de la justicia de EEUU. Archivo

La demanda del organismo antimonopolio

En su demanda, la oficina solicita al tribunal que emita una orden para que Google venda su servidor de anuncios DoubleClick for Publishers, y su bolsa publicitaria, AdX.

La dependencia calcula que la compañía posee una porción de hasta 90% del mercado los servidores de publicidad editorial, 70% de las redes de anunciantes, 60% de plataformas del lado de la demanda y 50% de bolsas de anuncios.

Tal dominio, aseguró la dependencia, desalienta la competencia, inhibe la innovación, infla los costos de publicidad y reduce los ingresos de las editoriales.

“Google abusó de su posición dominante en el sector de publicidad en línea en Canadá al incurrir en prácticas que encierran a los participantes del mercado en el uso de sus propias herramientas de tecnología publicitaria, excluyendo a los competidores y distorsionando el proceso competitivo”, dijo Matthew Boswell, uno de los denunciantes.

Las acciones de Google cayeron tras el pedido del gobierno de EEUU para que venda Chrome

Las acciones de Alphabet, matriz de Google, cayeron en Wall Street, aunque luego recortó la caída. La variación negativa se dio tras un pedido a la justicia para que la compañía ponga en venta el navegador Chrome, con el objetivo de mitigar la posición de monopolio de la empresa frente a las demandas de sus competidores.

Según lo trascendido, el escrito judicial alega que Alphabet debe vender Chrome a un comprador aprobado por el Gobierno de EEUU al considerar que este navegador, junto al sistema Android, son los "métodos clave" para la distribución de los motores de búsqueda a los consumidores.

or el momento, la venta de Android no aparece como una obligación para la compañía, aunque la Justicia advierte de que podría llegar a serlo si las medidas, que además de la venta de Chrome, incluyen la prohibición para regresar al mercado de navegadores durante cinco años y la obligación de compartir datos y resultados de búsqueda con sus competidores, no tienen el efecto esperado sobre la competencia.

En paralelo, la empresa no podrá realizar pagos a otras compañías para que incluyan Google como su buscador predeterminado, lo que podría suponer el fin de los contratos que actualmente mantiene con Apple.