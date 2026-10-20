Una Inteligencia Artificial podría predecir el riesgo de muerte de cáncer a partir de una selfie

La herramienta funciona a partir de una base de datos conformada por imágenes. Así, los investigadores desarrollaron dos algoritmos complementarios a partir de diversas variables biológicas.

Los autores advierten que resta determinar qué información biológica captura el sistema y cuánto puede mejorar las evaluaciones médicas que ya se utilizan.

Una Inteligencia Artificial (IA) podría predecir el riesgo de muerte en los pacientes de cáncer a partir de una foto del rostro , según un reciente estudio en EEUU . El trabajo se basa en un modelo entrenado con más de 40 millones de fotografías , a partir de las cuales se desarrollaron algoritmos para sacar estimaciones.

Se trata de un hallazgo publicado en la revista The Lancet Digital Health y realizado por investigadores de Mass General Brigham. El equipo encontró que, a partir de una imagen facial, la herramienta puede estimar la edad biológica de una persona y predecir la supervivencia de pacientes con cáncer.

A partir de la base de datos conformada por las imágenes, los investigadores desarrollaron dos algoritmos complementarios: uno que calcula la edad a partir de la apariencia facial y otro que estima directamente el riesgo de muerte.

Los resultados sugieren que los patrones identificados en una fotografía podrían contribuir a reconocer diferencias en el estado de salud de los pacientes y ayudar a anticipar cómo responderán a tratamientos exigentes. Sin embargo, los autores advierten que resta determinar qué información biológica captura el sistema y cuánto puede mejorar las evaluaciones médicas que ya se utilizan.

La primera herramienta se denomina FAHR-FaceAge y busca reflejar el estado del organismo, aunque su análisis de la edad biológica no necesariamente coincide con los años transcurridos desde el nacimiento. Para desarrollarlo, los investigadores utilizaron 743.152 fotografías de personas cuya edad cronológica conocían .

Los resultados sugieren que los patrones identificados podrían reconocer diferencias en el estado de salud de los pacientes.

Luego evaluaron su desempeño con imágenes que no habían formado parte del entrenamiento. En esa instancia, la diferencia entre la edad real y la estimada por la IA fue de 5,1 años en promedio. Al aplicar el modelo a pacientes de radioterapia, los investigadores observaron una diferencia media cercana a los siete años.

El riesgo de mortalidad, el segundo algoritmo de la herramienta

La segunda herramienta, FAHR-FaceSurvival, calcula el riesgo de mortalidad directamente a partir de la fotografía. Para entrenarla, se utilizaron 34.363 imágenes faciales de pacientes junto con información sobre su evolución.

En el análisis, el grupo que el algoritmo clasificó con mayor riesgo presentó una mortalidad superior al triple de la registrada en el grupo de menor riesgo, incluso después de ajustar los resultados por variables como la edad, el sexo, el tipo de cáncer y las características del tratamiento.

“FAHR-FaceSurvival impulsa el campo de la IA de reconocimiento de la salud facial un paso más allá al aprender el riesgo de supervivencia directamente a partir de fotografías faciales de pacientes con cáncer”, afirmó el coautor principal del estudio Hugo Aerts.

Además, señaló que “hasta donde sabemos, esta es la primera demostración de que un modelo de IA puede predecir directamente la supervivencia al cáncer a partir de una simple fotografía".