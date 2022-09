Venecia premió un audaz documental

El Festival de Cine de Venecia otorgó el León de Oro a “All The Beauty And The Bloodshed” (“Toda la belleza y el baño de sangre”), documental fuertemente político de Laura Poitras que denuncia la tragedia de los opiáceos y el escándalo en Estados Unidos por alimentar deliberadamente la dependencia a las drogas. El jurado, presidido por Julianne Moore, otorgó el máximo premio de la Mostra al filmo de Poitras, de 58 años, basado en la figura de la fotógrafa y activista Nan Goldin, la reina del “underground” de Nueva York en los años 70/80.