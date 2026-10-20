Axel Kicillof contestó los dichos de Javier Milei sobre la gente que "no llega a fin de mes": "La verdad está en la calle"

"¿Cómo van a comer y beber?", se preguntó el Presidente al cruzar a quienes hablan de "los argentinos que no llegan a fin de mes". El gobernador bonaerense calificó las declaraciones de "cínicas".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , cruzó al presidente Javier Milei, quien había criticado la idea de que " los argentinos no llegan a fin de mes", preguntándose " ¿cómo van a comer y beber?". "Hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes, la verdad está en la calle", contestó Kicillof.

"Tuve la oportunidad de escuchar al Presidente burlarse de los que dicen que no llegan a fin de mes , con un cinismo desconocido hasta ahora, pero además creyéndose o gracioso o inteligente", aclaró el mandatario provincial.

Al respecto, calificó al episodio como "muy triste" y le contestó a Milei: "Es cierto, hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Es cierto, es la verdad, está en la calle, se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, empresario, pyme cualquier docente, a cualquier estudiante, a cualquier jubilado".

Kicillof habló al respecto tras encabezar una entrega de viviendas en Tristán Suárez, partido de Ezeiza. En ese marco, aseguró que hoy se llega a fin de mes "viviendo peor, mucho peor".

"¿Qué es lo que tenemos? Diferentes estrategias para alargar un sueldo que ya no alcanza, o bien postergar o limitar consumo. La gente sale menos, aquel que tenía alguna compra especial no la puede hacer, Se están postergando consumos", analizó el gobernador.

Mientras millones de argentinos la están pasando mal, al Presidente de la Nación no se le ocurre mejor idea que hacerse el gracioso y burlarse del sufrimiento que generan sus propias políticas económicas. Milei, si querés saber si la gente llega o no llega a fin de mes te… pic.twitter.com/MsIcCBxMA8

Acto seguido, mencionó que se están endeudando de a millones a la familia argentina: "Se endeuda con el sistema financiero, con la tarjeta de crédito, con las billeteras, con alguna financiera, o con la familia, o con los amigos. Se está generando realmente una pelota de deuda, que es responsabilidad de esta política económica".

Por último, el mandatario provincial disparó: "Así que sí, es así, la verdad que la gente no llega a fin de mes. Y el Presidente, lo más triste es que, o bien simplemente decide ignorarlo, o bien, peor todavía, no lo conoce y no lo sabe. No conoce la situación en la que está la Argentina en este momento, no la conoce".

Las declaraciones de Javier Milei fueron proferidas durante el evento Argentina Oil & Gas 2026, que se desarrolló en Neuquén y que contó, además, con la presencia del gobernador Rolando Figueroa.

Posteriormente, el Presidente volvió sobre el tema en sus redes sociales, con un posteo titulado "Desmontando operetas", donde apuntó contra la prensa. "A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de 'la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20' entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido", lanzó.

Siguiendo ese camino, pidió que "en lugar de caer en todo tipo de falacias como la 'ad populum" (por ej. "todos los encuestadores dicen' o la "ad hominem" (contesta en forma burlona, le falta calle) propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten '¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?"

"Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten ¿qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito". completó.

Asimismo, planteó que el argumento contra la opereta de la mora "fue refutado varias veces". "Esto es, si no lo entienden sugiero escucharlo todas las veces que sea necesario hasta que entiendan así no repiten estupideces", dijo el mandatario.

Y finalizó: "Traten de entender cómo ha cambiado el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto y la dinámica después de un shock político con freno en el crédito. Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil".