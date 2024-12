Bronca de gobernadores por el Presupuesto: "Nunca hubo voluntad de negociar"

Las provincias anticipan que el Gobierno no incluirá el proyecto en la convocatoria a sesiones extraordinarias. "Quieren que se trate a libro cerrado, eso no va a pasar", advierten. Fuego cruzado con diputados.

En lo que respecta al Presupuesto , las provincias parecen haberse resignado. "No hay nada. El Gobierno no tiene ningún interés en negociar, quieren que el Presupuesto se trate a libro cerrado, como una escribanía. Eso no va a suceder", comentaron a Ámbito desde la órbita de los gobernadores del extinto Juntos por el Cambio (JxC). "Nunca hubo interés en sacarlo ni se abrieron espacios de negociación", sumaron desde una gestión provincialista.

Sobre este punto coincidían tanto opositores como aliados al Gobierno. "No vemos que el Gobierno tenga vocación de poner el Presupuesto en agenda. Hicimos los intentos de rechazar el DNU 846, algo que obligaba al Gobierno a abrir el debate presupuestario. Hubo algunos que no lo entendieron", se lamentaron desde el peronismo.

El pliego de cinco puntos, consensuado por caciques de todas las escuderías, cayó en saco roto ante la indiferencia de Nación. Concretamente, el listado incluía reclamos por cajas previsionales, deudas del consenso fiscal del 2017, la necesidad de coparticipar el impuesto a los combustibles y la eliminación de los cargos jerárquicos de la exAFIP.

Este martes, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que "no tener Presupuesto es un problema y no es bueno para la Argentina". “Tal vez el mercado no lo ve bien, institucionalmente no es lo mejor que dos años no tengamos presupuesto, ojalá haya un tratamiento en extraordinarias y sea un presupuesto razonable”, reclamó.

Jorge Macri SUBE.jpeg El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. GCBA

En la arena legislativa, diputados de bloques que buscaban discutir la "ley de leyes" apuntaron contra los jefes provinciales. "Se entregaron los gobernadores y no hay votos a hoy, por lo que no creo que haya extraordinarias con eso. Nosotros no podemos insistir porque nos faltan votos, sin los diputados de los gobernadores no nos da la nafta. Veremos en marzo", advirtió una voz que empujaba el debate.

"El Gobierno sigue sin dar señales, su plan es la libre disponibilidad y arbitrariedad en el uso de fondos. En la medida de las posibilidades, vamos a insistir. El ejecutivo tiene que entrar en razón… seguramente necesitará del Congreso y esa será nuestra oportunidad para replantearlo", ampliaron desde una banca federal.

De esta manera, se configura un escenario con el que algunos gobernadores simpatizan más que otros: las partidas comenzarán a negociarse bilateralmente entre los distritos y la Casa Rosada. Esa situación beneficiaría a aquellas provincias de mayor peso legislativo, económico y productivo y aislaría a otras de menor porte. Además, permitiría a Milei correr a los opositores duros de Unión por la Patria (UP), que no mantienen diálogo asiduo con el oficialismo. Esa lista la encabeza el bonaerense Axel Kicillof.

"Al Gobierno financieramente le conviene reconducir el Presupuesto. Pueden hacer lo que quieran, básicamente, si reconducen, pero se les cae el plan de estabilidad y equilibro público que habían declarado. Además, sacrificarían el mensaje a los mercados", graficaron desde tierra peronista.

Fondos discrecionales

A la par de la pulseada, un informe de Politikón Chaco reveló que, durante noviembre, la Ciudad de Buenos Aires otra vez concentró la mayor porción de los giros de fondos discrecionales, con el 56% de los envíos devengados y 59% de los pagados. En esa instancia, recibió $ 103.643 millones y el 81% de ese total corresponde a pagos por deuda de coparticipación. Bastante más lejos, en términos de participación, quedaron Buenos Aires (11,5% devengado y 16% pagado) y Misiones (4,3% devengado y 4,0% pagado), que son las provincias que conforman el podio.

Paralelamente, administraciones cercanas al Gobierno fueron favorecidas por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): Salta, $6.000 millones; Jujuy y Catamarca, $3.000 millones cada una; Tucumán, $4.500 millones; y Jujuy, $4.000 millones.

Politikó.jpg

Semanas atrás, Nación rehuía a la posibilidad de convocar a los mandatarios aliados a dialogar como así también a los jefes de bloques más cercanos. Sin embargo, mencionaban que no debería extrañar ver a algunos caciques en la Casa Rosada. De hecho, así fue. El fueguino Gustavo Melella, uno de los más beligerantes con LLA, visitó Balcarce 50, donde se reunió con el asesor Santiago Caputo. Lo propio hizo días más tarde el correntino Gustavo Valdés, de la Unión Cívica Radical (UCR). El pampeano Sergio Ziliotto, en tanto, mantuvo un encuentro con el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán.

En las próximas horas también desembarcará en la Capital Federal el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, aliado central del oficialismo. La excusa será avanzar con Nación en la versión tucumana del PROCREAR, que contempla la construcción de casi 3.000 viviendas en 100 hectáreas estratégicamente ubicadas en la provincia, tal como contó Ámbito. A mediados de mes, el norteño había firmado un carta de intención para que la provincia absorba el programa disuelto por la administración libertaria.