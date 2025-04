Provincias alertan por recortes de Nación en salud y advierten que faltan vacunas

El 2025 comenzó con ajuste en la cartera sanitaria que comanda Mario Lugones . Como contó Ámbito , a principios de marzo, hubo renuncias de especialistas en las áreas de Vacunas, Tuberculosis, VIH y Lepra, alegando el desmantelamiento de programas y responsabilizando al Gobierno de no dar respuesta a "obligaciones básicas que marca la ley". Antes, en enero, 1.400 contratos estatales no fueron renovados.

Alerta en el Norte Grande por recortes en salud

La semana pasada, la mayoría de los ministros de Salud de las 10 provincias que conforman el Norte Grande se reunió en Santiago del Estero para analizar la situación sanitaria de la región. El encuentro tuvo como eje el ajuste que la Casa Rosada lleva adelante sobre diversos programas en todo el país y la coordinación de estrategias comunes para absorber con recursos propios el repliegue del Estado.

El cónclave se realizó el jueves, en el marco de la 55º Reunión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, protagonizada por los vicegobernadores. Al respecto, el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bohuid, comentó que "debatieron algunos proyectos para contener y responder a la población de nuestras provincias ante la decisión del Gobierno Nacional de achicar el Estado y retraer asistencias en temas puntuales de salud al interior del país”.

"Conversamos sobre cuestiones que Nación dejó de solventar económicamente: medicamentos de alto costo, Incluir Salud y demás", agregó en diálogo con Ámbito otro de los asistentes. La administración santiagueña, que ofició como anfitriona del Norte Grande, prepara un documento crítico, en el que especificará cuáles fueron las conclusiones del encuentro sanitario.

Ministros de Salud Norte Grande.jpg Ministros de Salud del Norte Grande se reunieron en Santiago del Estero.

En ese sentido, el vicegobernador local, Carlos Silva Neder, había denunciado que el Gobierno nacional "les dio la espalda" en distintas áreas clave "como salud, transporte y vivienda". "Si no hay una gestión coordinada entre Nación y provincias estamos expuestos a emergencias sanitarias que pueden desbordarse", amplió el funcionario hacia énfasis en la situación del sarampión. A la par, afirmó que "la decisión del Ejecutivo nacional de correrse de sus obligaciones en salud pública, por ejemplo, nos obligó a reorganizar recursos provinciales y asumir competencias que antes eran compartidas”.

Sobre este punto, indicó que en el distrito la inversión mensual para cubrir prestaciones que antes financiaban programas nacionales, como Incluir Salud y el PAMI, asciende a más de $500 millones. “Los santiagueños que tenían esa cobertura quedaron totalmente desprotegidos y tuvimos que salir en auxilio”, lanzó.

La problemática no es exclusiva del Norte Grande. En Santa Fe dijeron a Ámbito: "Estado de situación en todas las provincias". El jueves, durante la cumbre de la Región Centro que se desarrolló allí, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, informó que la demanda en hospitales públicos de la provincia creció más del 30% en 2024. "Muchas de esas personas tienen obra social", aclaró el dirigente.

Desde su gestión, agregaron precisiones: "Recibimos un aumento en la atención del 30% en virtud de dos cuestiones: las personas que quedaron afuera de la prestaciones de obras sociales privadas y acudieron a la asistencia pública; y las personas que ya no tenían cobertura de obra social y se quedaron sin fuente laboral".

En el distrito mediterráneo señalaron que actualmente el Gobierno "no aporta a las provincias, como ha pasado en otros modelos de Estado, en donde había programas nacionales que tenían sueldos para personal de Salud". De todas formas, aclararon: "No nos atreveríamos a denunciar la falta de apoyo sino que es un apoyo en cada estrategia en particular".

Denuncian demora en la entrega de vacunas

En la provincia de Buenos Aires, por su parte, recordaron que todas las demandas sanitarias fueron incluidas en la presentación ante la Justicia realizada el año pasado por el gobernador Axel Kicillof. "En salud explícitamente hay falta de insumos de programas, abandono de entrega de recursos que están asignados por ley y después una profunda falta de rectoría en los procesos de prevención y acción de casi todas las líneas de cuidado", mencionaron.

Respecto a las vacunas, en la cartera que comanda Nicolás Kreplak dieron cuenta de que recibieron dosis antigripales. Por el contrario, denunciaron que la campaña contra el dengue fue "testimonial" y que las inyecciones contra el sarampión están llegando, pero tarde.

En la misma tónica, el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, señaló que la provincia no cuenta hoy con el stock de todas las vacunas del Calendario Nacional que deben ser garantizadas por la Nación. "La Provincia no puede comprarlas por la vigencia de la ley 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, que establece que las vacunas son obligatorias, gratuitas y un bien social aseguradas por el Gobierno Nacional", dijeron desde su administración.

Regueiro señaló: "Estamos en un momento complejo porque no están mandando el stock de vacunas que necesitamos tener. Tenemos algunos faltantes y desde la semana pasada estamos presionando más a Nación porque corresponde que Nación las envíe, porque no podemos comprarlas por una cuestión de política de Estado”, indicó.

Por el contrario, explicó que sí hay stock de vacunas contra la gripe y el sarampión, pero hay faltantes de Hepatitis A pediátrica, IPV (antipolio), Hib, Neumo 20 y Varicela. "Necesitamos vacunar y estamos con algunos faltantes, esperando que ingresen en los próximos días. Es parte de lo que venimos viendo ya desde el año pasado con insumos de otro tipo que no han mandado y que estamos esperando que envíen y vamos comprando de Provincia todo el tiempo”, apuntó.

Reveló, además, que la gestión neuquina inició negociaciones con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adquirir vacunas y medicamentos, "en un momento donde la demanda del Sistema de Salud ha aumentado, con 7 de cada 10 neuquinos que recurren al sistema público; y cada vez más población queda fuera de las prepagas por el aumento de los valores de las mismas".

Por estos días, las provincias aguardan la convocatoria a una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), en la que los ministros sanitarios de todo el país se reunirán con Lugones. La último tuvo lugar a mediados de marzo.