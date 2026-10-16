Buenos Aires aprobó un aporte adicional de $3.000 millones para Buenos Aires Gas

La empresa estatal informó que los $12.300 millones previstos en el Presupuesto 2026 resultaron insuficientes para sostener su actividad. Los fondos se girarán en cuotas mensuales, con un cronograma sujeto a revisión de Economía.

BAGSA fue creada en 2004 por el Decreto 28/04, ratificado por la Ley 13.358, con el objetivo de llevar el servicio de gas por redes a localidades bonaerenses no abastecidas por las grandes distribuidoras.

El Gobierno bonaerense aprobó una transferencia adicional de hasta $3.000 millones a la empresa estatal Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA) en concepto de aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital social, para garantizar su funcionamiento y operatoria durante 2026 .

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1867/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires con la firma del gobernador Axel Kicillof y los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis ; de Economía, Pablo López ; y de Gobierno, Carlos Bianco .

Según los fundamentos de la norma, la empresa informó que los fondos previstos para este año resultaron insuficientes para asegurar la sustentabilidad de su actividad, y solicitó recursos adicionales para cubrir sus necesidades de funcionamiento.

El Presupuesto 2026, aprobado por la Ley 15.557, había previsto para BAGSA un incremento de capital de $12.300 millones destinado a gastos de funcionamiento, cuya transferencia fue aprobada por el Decreto 402/26.

El Presupuesto 2026, aprobado por la Ley 15.557, había previsto para BAGSA un incremento de capital de $12.300 millones.

El decreto señala que el nuevo aporte busca mantener una posición financiera que permita atender con rapidez cualquier urgencia o imprevisto en las tareas esenciales de la empresa, y preservar su equilibrio económico y patrimonial durante el año en curso.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos quedó autorizado a integrar el aporte mediante desembolsos mensuales, según un cronograma que estará sujeto a revisión previa de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que podrá modificarlo.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos quedó autorizado a integrar el aporte mediante desembolsos mensuales.

BAGSA fue creada en 2004 por el Decreto 28/04, ratificado por la Ley 13.358, con el objetivo de llevar el servicio de gas por redes a localidades bonaerenses que no son abastecidas por las grandes distribuidoras. Su objeto social comprende la distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por redes, además de tareas de mantenimiento de gasoductos, asistencia técnica y construcción de obras vinculadas.

La empresa presta servicio en 73 localidades de la provincia, con unos 42.000 usuarios que alcanzan a cerca de 160.000 bonaerenses, a través de 1.700 kilómetros de redes y 316 kilómetros de gasoductos. Opera en pueblos pequeños, con un promedio de 575 usuarios por localidad, donde la prestación no resulta rentable para las distribuidoras comerciales.

El Gobierno bonaerense creó un plan provincial de educación vial para escuelas de todos los niveles

El gobierno bonaerense creó el Plan Estratégico Provincial de Educación y Concientización en Movilidad y Convivencia Ciudadana, destinado a alumnos y docentes de los niveles inicial, primario y secundario de escuelas estatales y privadas, informó hoy el Boletín Oficial del distrito.

La medida fue dispuesta por la Resolución 339/2026 del Ministerio de Transporte, firmada por el ministro Martín Marinucci. El plan funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Articulación Interjurisdiccional del Transporte y tiene como objetivo promover la construcción de hábitos y valores de seguridad vial, favoreciendo la incorporación de límites y normas como garantía de cuidado personal y colectivo en el espacio público.