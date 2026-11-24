AppYPF, Naranja X y Mercado Pago se incorporan al esquema. Qué requisitos deben cumplir los hogares y cuántas unidades cubre el beneficio.

El reintegro por la compra de garrafas es de $9.593 por unidad y tiene un límite mensual que varía según la época del año.

El Gobierno incorporó a diferentes billeteras virtuales como medios de pago habilitados para acceder al reintegro por la compra de garrafas de gas , dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La ampliación permite a los usuarios inscriptos recibir una bonificación de $9.593 por garrafa al realizar la compra mediante estas billeteras virtuales .

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El beneficio reemplaza al Programa Hogar desde mayo de 2026 y contempla una cantidad máxima de unidades por mes, que varía según la época del año. Para acceder, los hogares deben estar incorporados al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y cumplir con las condiciones previstas.

La incorporación de las billeteras no bancarias como AppYPF, Naranja X y Mercado Pago amplía las alternativas disponibles dentro del sistema de reintegros, que ya contaba con la participación del Banco Nación y MODO.

El esquema otorga $9.593 por unidad y establece los siguientes límites:

Los usuarios inscriptos podrán acceder al reintegro al efectuar la compra con los medios de pago habilitados, entre los que ahora se incluyen las nuevas billeteras.

Para ampliar la red, el Gobierno firmó un acta complementaria al convenio entre la Secretaría de Energía, el Banco Nación y MODO, operado por Play Digital SA.

En ese mismo acto, Mercado Pago y AppYPF suscribieron sus cartas de adhesión, con las que formalizaron su incorporación al programa. El anuncio oficial también incluye a Naranja X entre las alternativas habilitadas.

Mercado Pago y AppYPF suscribieron sus cartas de adhesión, con las que formalizaron su incorporación al programa.

Quiénes pueden acceder al subsidio para garrafas

Pueden inscribirse en el ReSEF los hogares que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Tener ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según la medición del INDEC.

Contar con un integrante titular de un Certificado de Vivienda emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Tener un integrante que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Contar con un integrante titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La inscripción puede realizarse a través del sitio subsidios-energia.argentina.gob.ar o desde la aplicación Mi Argentina.

El beneficio es incompatible con el subsidio al gas por redes

Una de las condiciones del programa es que el reintegro para garrafas no puede combinarse con la bonificación al gas por redes. Por lo tanto, quienes reciben un subsidio para ese servicio no califican para la ayuda destinada al gas envasado.

Según informó el Gobierno, la ampliación de los medios de pago busca facilitar el acceso al reintegro y mejorar la acreditación del beneficio a los hogares que utilizan garrafas.