El Gobierno bonaerense creó un plan provincial de educación vial para escuelas de todos los niveles + Agregar ámbito en









La iniciativa del Ministerio de Transporte apunta a incorporar hábitos de seguridad vial desde la primera infancia y se aplicará en escuelas estatales y privadas, en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación y los municipios.

El gobierno bonaerense creó el Plan Estratégico Provincial de Educación y Concientización en Movilidad y Convivencia Ciudadana, destinado a alumnos y docentes de los niveles inicial, primario y secundario de escuelas estatales y privadas, informó hoy el Boletín Oficial del distrito.

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La medida fue dispuesta por la Resolución 339/2026 del Ministerio de Transporte, firmada por el ministro Martín Marinucci.

Gentileza: Seguridad Vial El plan funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Articulación Interjurisdiccional del Transporte y tiene como objetivo promover la construcción de hábitos y valores de seguridad vial, favoreciendo la incorporación de límites y normas como garantía de cuidado personal y colectivo en el espacio público.

Entre sus finalidades figuran comprender el espacio público como un lugar de convivencia y respeto, incorporar hábitos de seguridad vial desde la primera infancia, desarrollar la empatía y la colaboración en el tránsito y aprender a identificar señales y normas viales de manera lúdica.

La iniciativa se ejecutará en forma articulada con la Dirección General de Cultura y Educación, los municipios y organizaciones de la sociedad civil, y tendrá en cuenta las realidades de cada distrito, los índices de siniestralidad vial locales y la situación de los usuarios más vulnerables de la vía pública.

La planificación, coordinación y evaluación del plan estará a cargo de la Dirección Provincial de Políticas Educativas de Prevención, junto con referentes municipales. La norma recuerda que la enseñanza de educación vial es obligatoria en los establecimientos de nivel inicial, primario y secundario de la provincia, de acuerdo con la Ley 8.279.